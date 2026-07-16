Tom Cruise'dan David Beckham'a Sürpriz İngiliz Gülü Ricası

64 yaşındaki Tom Cruise, uzun süren yalnızlığına son vermek için yakın dostu David Beckham'dan kendisine asil bir İngiliz sevgilisi bulmasını istedi.

Tom Cruise'dan David Beckham'a Sürpriz İngiliz Gülü Ricası
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-07-2026 19:23

Hollywood'un efsanevi aktörü Tom Cruise ile yeşil sahaların unutulmaz ismi David Beckham arasındaki dostluk yıllar içinde giderek daha da sarsılmaz bir hal alıyor. İki yakın arkadaş geçtiğimiz günlerde ünlü futbol yıldızının Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yerini alması şerefine düzenlenen özel törende bir araya geldi. Sahneye çıkan Cruise dostu için duygusal bir konuşma gerçekleştirdi. Tören boyunca Victoria Beckham ve çiftin çocuklarıyla da yakından ilgilenen ünlü oyuncu aileyle son derece samimi kareler paylaştı. İkilinin, Beckham'ın futbolculuk kariyeri döneminde Amerika Birleşik Devletleri'ne transfer olmasıyla başlayan köklü arkadaşlığı Cruise'un son yıllarda Londra'da yaşamaya başlamasıyla yeni bir boyut kazandı.

Yalnızlığa Son Vermek İçin "İngiliz Gülü" Arayışı

İngiliz kültürüne karşı büyük bir hayranlık besleyen ve Londra'dan lüks bir mülk satın alan Tom Cruise artık özel hayatında da değişim istiyor. 2012'de eşi Katie Holmes ile yollarını ayırdıktan sonra özel yaşantısını büyük bir gizlilikle sürdüren 64 yaşındaki aktör aşk hayatında bir türlü aradığı kalıcı mutluluğu bulamadı. Geçen yıl Hollywood'un popüler isimlerinden Ana de Armas ile yaşadığı kısa süreli yakınlaşmanın da beklentilerini karşılayamaması üzerine ünlü yıldızın yalnızlığı canına tak etti. Bu doğrultuda harekete geçen Cruise en güvendiği dostları olan Beckham çiftinin kapısını çalarak kendisine asil ve doğal bir "İngiliz gülü" bulmaları konusunda aracı olmalarını rica etti. 

Saray Çevrelerine Yakınlaşma Stratejisi

Cruise'un dikkat çekici talebi sadece romantik bir arayışı değil, aynı zamanda İngiliz aristokrasisine dahil olma arzusunu da barındırıyor. Zamanının büyük bölümünü ABD ile İngiltere arasında mekik dokuyarak geçiren aktör ülkenin soylu kesimleriyle ilişkilerini kuvvetlendirmeyi hedefliyor. Özellikle Prens William ve Kate Middleton çiftinin yer aldığı elit sosyal ortamlara girmeyi amaçlayan yıldız isim bu plan doğrultusunda yine David Beckham'ın nüfuzuna güveniyor. Geçen yıl İngiliz monarşisi tarafından en yüksek onur nişanıyla ödüllendirilerek "Sör" unvanını alan Beckham ve benzer şekilde kraliyet nişanına sahip olan eşi Victoria Beckham saray çevresiyle oldukça yakın ilişkiler yürütüyor. Tom Cruise da bu saygın aile dostluğunun açacağı kapılar sayesinde hayalindeki asil İngiliz hanımefendisiyle tanışabileceği prestijli davetlerde yer almayı umut ediyor.

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