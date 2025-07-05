Özcan Deniz Ailesiyle Birlikte Sezonu Bodrum’da Açtı

Özcan Deniz, eşi Samar ve oğlu Kuzey’le birlikte Bodrum’da tatil yaparken görüntülendi. Aile saadeti objektiflere yansıdı.

Özcan Deniz Ailesiyle Birlikte Sezonu Bodrum’da Açtı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-07-2025 11:12

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, yaz sezonuna ailesiyle birlikte hızlı bir giriş yaptı. Eşi Samar Deniz ve oğlu Kuzey ile birlikte Bodrum Yalıkavak’ta tatil yapan Özcan Deniz, objektiflere aile saadetiyle yansıdı.

Havuz başında huzurlu aile tatili

Gözlerden uzak bir tatil tercih eden Özcan Deniz, eşi ve oğluyla birlikte konakladıkları otelin havuz başında görüntülendi. Gün boyunca şezlongda dinlenmeyi seçen ünlü şarkıcı, güneşin tadını çıkardı. Bu sırada Samar Deniz ve küçük Kuzey, havuzda oldukça keyifli vakit geçirdi. Ailenin neşesi ve huzuru, objektiflere yansıyan karelerle net bir şekilde hissedildi.

Oğluna ilgisiyle dikkat çekti

Özcan Deniz, tatil boyunca oğluyla yakından ilgilendi. Havuz kenarında Kuzey’in fotoğraflarını çeken sanatçı, aile yaşantısındaki baba rolüyle beğeni topladı. Samimi halleriyle objektiflere poz veren aile, doğallıklarıyla sosyal medyada da övgü aldı.

Görüntülendiğini fark edince otele döndü

Tüm günü ailesiyle geçiren Özcan Deniz, bir süre sonra gazetecilerin kendilerini çektiğini fark etti. Ardından tişörtünü giydi ve odasına yöneldi. Bu anlar da yine kameralar tarafından kaydedildi.

Benzer Haberler
Okan Buruk eski eşiyle Çeşme’de tatilde Okan Buruk eski eşiyle Çeşme’de tatilde
Yılmaz Erdoğan ve Rıza Kocaoğlu Bodrum’da tatil sezonunu açtı Yılmaz Erdoğan ve Rıza Kocaoğlu Bodrum’da tatil sezonunu açtı
Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı el ele sahil turunda Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı el ele sahil turunda
Nilsu Berfin Aktaş ve Tolga Aykut Aşkı Bodrum’da Belgelendi Nilsu Berfin Aktaş ve Tolga Aykut Aşkı Bodrum’da Belgelendi
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Bodrum’daki Yeni Mülklerini İnceledi Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Bodrum’daki Yeni Mülklerini İnceledi
Elçin Sangu İzmir Yangınına İsyan Etti: “Bu Bir Felaket!” Elçin Sangu İzmir Yangınına İsyan Etti: “Bu Bir Felaket!”
ÇOK OKUNANLAR
Burcu Özberk: “Ülkemde Tatil Yapmak Gibisi Yok!”
  • 02-07-2025 10:23

Burcu Özberk: “Ülkemde Tatil Yapmak Gibisi Yok!”

Serenay Sarıkaya’dan Doğum Gününe Özel İddialı Tatil Pozları!
  • 02-07-2025 14:09

Serenay Sarıkaya’dan Doğum Gününe Özel İddialı Tatil Pozları!

Demet Özdemir’den Sezon Finali Sonrası Tatil Pozları!
  • 02-07-2025 14:47

Demet Özdemir’den Sezon Finali Sonrası Tatil Pozları!

Burak Deniz ile Yaren Güldiken aşkı belgelendi! İlk kez birlikte görüntülendiler
  • 30-06-2025 10:47

Burak Deniz ile Yaren Güldiken aşkı belgelendi! İlk kez birlikte görüntülendiler

Nilperi Şahinkaya, Fırat Çelik’le Tartışma İddialarına Açıklık Getirdi: “Tartıştık, Sonra Barıştık”
  • 04-07-2025 11:21

Nilperi Şahinkaya, Fırat Çelik’le Tartışma İddialarına Açıklık Getirdi: “Tartıştık, Sonra Barıştık”