Özcan Deniz Ailesiyle Birlikte Sezonu Bodrum’da Açtı

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, yaz sezonuna ailesiyle birlikte hızlı bir giriş yaptı. Eşi Samar Deniz ve oğlu Kuzey ile birlikte Bodrum Yalıkavak’ta tatil yapan Özcan Deniz, objektiflere aile saadetiyle yansıdı.

Havuz başında huzurlu aile tatili

Gözlerden uzak bir tatil tercih eden Özcan Deniz, eşi ve oğluyla birlikte konakladıkları otelin havuz başında görüntülendi. Gün boyunca şezlongda dinlenmeyi seçen ünlü şarkıcı, güneşin tadını çıkardı. Bu sırada Samar Deniz ve küçük Kuzey, havuzda oldukça keyifli vakit geçirdi. Ailenin neşesi ve huzuru, objektiflere yansıyan karelerle net bir şekilde hissedildi.

Oğluna ilgisiyle dikkat çekti

Özcan Deniz, tatil boyunca oğluyla yakından ilgilendi. Havuz kenarında Kuzey’in fotoğraflarını çeken sanatçı, aile yaşantısındaki baba rolüyle beğeni topladı. Samimi halleriyle objektiflere poz veren aile, doğallıklarıyla sosyal medyada da övgü aldı.

Görüntülendiğini fark edince otele döndü

Tüm günü ailesiyle geçiren Özcan Deniz, bir süre sonra gazetecilerin kendilerini çektiğini fark etti. Ardından tişörtünü giydi ve odasına yöneldi. Bu anlar da yine kameralar tarafından kaydedildi.