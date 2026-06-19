Ozan Tufan Sezonun Yorgunluğunu Ailesiyle Bodrum'da Atıyor!

Trabzonsporlu futbolcu Ozan Tufan eşi Rojin Tufan ve oğlu Aren'le Bodrum Ortakent'te tatil yaparken görüntülendi.

Ozan Tufan Sezonun Yorgunluğunu Ailesiyle Bodrum'da Atıyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-06-2026 11:40

Trabzonspor forması giyen deneyimli milli futbolcu Ozan Tufan yoğun geçen futbol sezonunun ve transfer maratonunun yorgunluğunu ailesiyle birlikte Bodrum'da atıyor. Yeşil sahalardaki hırslı ve dinamik yapısıyla tanınan başarılı orta saha oyuncusu, bu kez eşi Rojin Tufan ve gözlerden sakındıkları oğulları Aren ile çıktıkları huzurlu aile tatilinde objektiflere yansıdı.


Baba-Oğul Ege Sularında Çocuklar Gibi Şen

Ortakent'in berrak denizinde oğlu Aren'le baş başa vakit geçiren ünlü futbolcu tam bir aile babası profili çizdi. Aren'i kucağından indirmeyen onunla denizde oyunlar oynayan ve yüzme öğreten Ozan Tufan'ın mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Milli futbolcu oğlu Aren'le Bodrum'un serin sularında keyifli anlar yaşadı. Denizin tadını çıkaran baba-oğulun eğlenceli dakikaları kameralara böyle yansıdı.

Rojin Tufan Şezlongda Dinlenmeyi Tercih Etti

Baba-oğul Ege'nin serin sularında doyasıya eğlenirken futbolcunun zarif eşi Rojin Tufan ise gün boyu şezlongda kalmayı tercih etti. Sıcak havanın tadını gölgede çıkaran Tufan plajda kendisine eşlik eden yakın bir arkadaşıyla uzun süre sohbet etti.

Rojin Tufan denize girmeyi tercih etmeyip, şezlongta arkadaşıyla sohbet ederken görüntülendi.

Deniz keyfinin ardından oğlunu havluya sararak şezlongların olduğu bölüme getiren Ozan Tufan eşinin yanına dönerek tatil kahvesini yudumladı. Tatilde bile formunu korumaya özen gösterdiği gözlenen milli futbolcunun ailesiyle geçirdiği bu neşeli Bodrum günlüğü hem futbolseverlerden hem de magazin takipçilerinden büyük beğeni topladı.

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