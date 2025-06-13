Ozan Güven’e Hapis Cezası! Mahkemeden Karar Çıktı

Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz davasında mahkeme kararını açıkladı. İstanbul Adalet Sarayı 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tarafların karşılıklı şikâyetleri değerlendirildi. Mahkeme, Ozan Güven hakkında dikkat çeken bir karara imza attı.

Ozan Güven 1 Yıl 15 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

Ünlü oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiasıyla yargılanıyordu. Mahkeme heyeti, Ozan Güven’in “cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “hakaret” suçlarından beraatine karar verdi. Ancak “kasten yaralama” suçundan 1 yıl 15 ay hapis cezası aldı. Bu karar, hem hukuk dünyasında hem de magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı.

Deniz Bulutsuz Beraat Etti

Davanın diğer tarafı Deniz Bulutsuz ise “basit yaralama” suçlamasından beraat etti. Duruşma sonrası taraflar herhangi bir açıklama yapmadı. Kararın ardından sosyal medyada çok sayıda yorum geldi. Pek çok kullanıcı, verilen cezayı tartışmaya açtı.

Gözler Kararın Uygulama Sürecinde

Bu karar sonrası gözler şimdi hapis cezasının uygulama sürecine çevrildi. Ozan Güven’in cezanın infazı ve olası itiraz süreciyle ilgili nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun avukatlarının istinaf yoluna başvurup başvurmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek. Dava süreci ve alınan karar, uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.