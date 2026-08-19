Ozan Güven'den Yürek Burkan İtiraf: "Annem Yaşadıklarımı Unutmak İçin Alzheimer Oldu"

Ünlü oyuncu Ozan Güven konuk olduğu "Emel Özuğur'la Doğrunun Peşinde" programında ailesi çocukluğu, babasız büyüme süreci ve annesi Aynur Güven'in yaşadığı zorlu hastalık süreci hakkında içini döktü. Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz ile yaşadığı çalkantılı dava sürecinin annesinin sağlığını doğrudan etkilediğini belirten Güven hüznünü son derece sarsıcı sözlerle dile getirdi.

"Haksızlığa Uğradığım Duygusunu Hazmedemedi"

Eski sevgilisiyle yaşadığı şiddet davasının annesinde büyük bir travma yarattığını ve hastalığı tetiklediğini dile getiren başarılı oyuncu yaşadıkları duygusal yıkımı şu sözlerle özetledi:

"Bu benim başıma gelen travma onu çok etkiledi ve bunu tetikledi; çünkü bunu hazmedemedi. Haksızlığa uğradığım duygusu annemi çok derinden etkiledi. Belki de bunu unutmak için alzheimer oldu. Ne yazık ki mahkeme sonucunu idrak edemedi hastalığı ilerledi. Keşke mahkeme sonucunu görebilseydi."

Tüm bu süreç boyunca hayatına karşı duyduğu güveni ve neşesini yitirdiğini belirten Ozan Güven "İnsanlara hep güvendim ama artık daha kuşkulu bir insan olmaya başladım. O eski Ozan'ı bıraktım neşemi kaybettim" ifadelerini kullandı.

"Erken Yaşta Olgunlaşmak Zorunda Kaldım"

Henüz 2 yaşındayken anne ve babasının boşandığını ve annesiyle Almanya'ya gittiğini anlatan Güven babasız geçen çocukluğunu ve annesine olan bağlılığını paylaştı:

Çocukluk Hayali: "Hayattaki tek amacım büyüyüp çalışıp anneme bir ev, bir araba almak ve bir çocuk sahibi olmaktı."

Erken Büyümek: "Hayatla mücadele eden bir kadını gördüğünüz zaman 5-6 yaşında olgunlaşmak zorunda kalıyorsunuz. Annemle birbirimizden çok razı bir hayat yaşadık."

Babamın Korkusu: "Babam ben 8 yaşındayken 39 yaşında vefat etti. Hep 'Ya ben de 39 yaşında ölürsem ve oğlum Ali benimle aynı kaderi yaşarsa?' korkusu taşıyordum. Çok şükür 51 yaşındayım."

2005 yılında yönetmen Türkan Derya ile yaptığı evlilikten olan oğlu Ali Ateş'in bugün 22 yaşına bastığını hatırlatan oyuncu kendi içindeki baba eksikliğini oğluyla tamamladığını söyledi.

Ne Olmuştu?

2020 yılında o dönemki sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla mahkemelik olan Ozan Güven yargılandığı davada kasten yaralama suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış hakaret ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından ise beraat etmişti.