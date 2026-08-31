Ozan Güven’den Üçlü Kutlama! Cem Yılmaz Detayı Gündem Oldu

Ozan Güven, Cem Yılmaz’ın sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurdu. Zafer Algöz’ün doğum gününü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da kutladı.

Ozan Güven’den Üçlü Kutlama! Cem Yılmaz Detayı Gündem Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-08-2026 16:41

Ozan Güven, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yaptığı sosyal medya paylaşımıyla hem dostlarına sevgisini gösterdi hem de takipçilerine güzel bir haber verdi. Ünlü oyuncu, yakın dostu Cem Yılmaz’ın sağlık durumunun iyiye gittiğini duyururken, Zafer Algöz’ün doğum gününü de unutmadı.

Güven’in tek paylaşımda hem sağlık haberini hem doğum günü kutlamasını hem de Zafer Bayramı’nı bir araya getirmesi dikkat çekti. Üstelik mesajının sonunda kullandığı “İlelebet hep beraberiz” sözleri, dostluğunun ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi.

Cem Yılmaz’dan Sevindiren Haber

Geçtiğimiz günlerde evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan Cem Yılmaz, burada anjiyo operasyonu geçirmişti. Ünlü komedyenin sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, sevenlerini rahatlatan haber de geldi.

Cem Yılmaz’ın yakın dostlarından Ozan Güven de yaptığı paylaşımla bu güzel gelişmeyi takipçileriyle paylaştı. Güven’in mesajındaki “Cem’den haberler iyi” ifadesi, Yılmaz’ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ortaya koydu.

Zafer Algöz’ü de Unutmadı

Ozan Güven’in paylaşımında bir başka güzel detay daha vardı. Ünlü oyuncu, aynı zamanda meslektaşı ve yakın dostu Zafer Algöz’ün doğum gününü kutladı.

Güven, Zafer Algöz’e “Zafer Ağabey” diye hitap ederek aralarındaki samimi dostluğu da gözler önüne serdi. Ünlü oyuncunun bu özel günde dostuna güzel dileklerini iletmesi takipçilerinin de dikkatinden kaçmadı.

“Daha Ne Olsun!”

Ozan Güven, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da kutlamayı ihmal etmedi. Paylaşımında, “Ne güzel gün… Cem’den haberler iyi, Zafer Ağabeyin doğum günü, bir de 30 Ağustos Zafer Bayramı, daha ne olsun! Kutlanacak çok şey var. İlelebet hep beraberiz” ifadelerine yer verdi.

Güven’in içten mesajı, takipçilerinden de kısa sürede ilgi gördü. Hem Cem Yılmaz’dan gelen güzel haber hem Zafer Algöz’ün doğum günü hem de Zafer Bayramı, oyuncu için gerçekten de kutlanacak dolu dolu bir güne dönüştü.

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