Daha 17’de Yer Yerinden Oynadı! Deniz Büyük Sırrı Çözdü

Kanal D’nin sevilen dizisi Daha 17’de bu hafta işler iyice karıştı. Aras’ın kardeşini bulmak için çıktığı yolculukta taşlar yavaş yavaş yerine otururken, büyük sırrı çözen kişi hiç beklenmedik şekilde Deniz oldu. Aras’ın en büyük destekçisi olan Deniz, yaptığı çıkarımlarla Teoman’ın aslında Aras’ın kardeşi olduğunu fark etti.

Bölüm boyunca yaşananlar izleyiciyi ekran başına kilitlerken, sosyal medyada da en çok bu gelişme konuşuldu. “Deniz gizemi çözdü, sıra Aras’ta” yorumları peş peşe geldi.

Teoman’ın “Abi” Dediği An Ortalığı Karıştırdı

Bölümün en dikkat çeken sahnelerinden biri Aras ile Teoman’ın nezarethanede karşı karşıya geldiği anlardı. Kriz geçiren Teoman’ı sakinleştirmeye çalışan Aras, onun parmağını tuttuğu sırada çocukluğundan bazı anıları hatırladı.

Tam da bu sırada baygın haldeki Teoman’ın ağzından tek bir kelime çıktı: “Abi…”

İşte o an izleyicilerin kafasındaki soru işaretleri iyice arttı. Teoman’ın bu sözü, Aras’la arasındaki bağın düşündüklerinden çok daha büyük olduğuna dair güçlü bir ipucu olarak yorumlandı.

Serhat’tan da Beklenmedik Hamle

Dizide sürprizler bununla da sınırlı kalmadı. Doğukan’ın gerçek yüzünün ortaya çıkmasının ardından hikâyedeki dengeler yeniden değişti. Bir süredir araları gergin olan Aras ve Leyla arasında da buzlar yavaş yavaş erimeye başladı.

Gecenin bir diğer şaşırtan gelişmesi ise Serhat’ın ayağa kalkması oldu. Bu sahne de izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Reytinglerde Zirveyi Bırakmadı

Daha 17, sadece hikâyesiyle değil, izlenme sonuçlarıyla da dikkat çekti. Tempo bir an olsun düşmeyen bölüm, tüm izleyici gruplarında yine zirvede yer aldı.

Tüm Kişiler kategorisinde 6,89 izlenme oranı ve yüzde 27,29 izlenme payına ulaşan dizi, AB ve 20+ABC1 gruplarında da birinciliği elde etti. Kısacası Daha 17’de büyük sırrın üzerindeki perde artık iyice aralandı. Deniz gerçeği çözdü, şimdi gözler Aras’ın bunu ne zaman fark edeceğinde!