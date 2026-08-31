Nilperi Şahinkaya’dan Kahreden İtiraf! “İnsan Nasıl Devam Ediyor?”

Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden annesi Meltem Vural’ı ölüm yıl dönümünde unutmadı. Ünlü oyuncu, annesiyle yıllar önce çekilmiş bir videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak duygu dolu bir mesaj yazdı. Aradan tam bir yıl geçmesine rağmen acısının azalmadığını anlatan Şahinkaya’nın sözleri, takipçilerini de derinden etkiledi.

Annesini Duygusal Sözlerle Andı

Nilperi Şahinkaya’nın annesi Meltem Vural, kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti. Oyuncu, annesinin ölümünün üzerinden bir yıl geçmesinin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımla yaşadığı özlemi anlattı.

Şahinkaya, annesiyle altı yıl önce çekilmiş bir videoyu paylaşırken, geçen zamanın bu acıyı hafifletmek yerine kendisi için daha da ağırlaştırdığını söyledi.

Ünlü oyuncu, “Tüm acılar zamanla hafiflerken, sevdiğini kaybetmek zamanla büyüyen tek acı” sözleriyle duygularını dile getirdi.

“İnsan Devam Edecek Gücü Nasıl Buluyor?”

Annesinin yokluğuna alışmanın ne kadar zor olduğunu anlatan Şahinkaya, bir yandan hayatın devam etmesine, diğer yandan da içindeki boşluğa dikkat çekti.

“İnsan devam edecek gücü nasıl buluyor hala hayret ediyorum” diyen oyuncu, aslında yasın ne kadar kişisel ve zor bir süreç olduğunu da gözler önüne serdi.

Şahinkaya’nın en çok dikkat çeken sözleri ise “1 yıl geçti fakat yüzyıldır yalnız gibiyim” oldu. Bu cümle, annesine duyduğu özlemin zaman geçtikçe nasıl büyüdüğünü açıkça ortaya koydu.

Takipçilerine de Mesaj Gönderdi

Nilperi Şahinkaya, paylaşımının sonunda benzer bir acıyı yaşayanları da unutmadı. Sevdiği birini kaybeden herkese sabır dileyen oyuncu, hayatını kaybeden yakınlarının da huzur içinde yatmasını temenni etti.

Şahinkaya’nın annesine duyduğu özlemi bu kadar içten anlatması, paylaşımını görenlerden çok sayıda destek mesajı gelmesine neden oldu. Aradan bir yıl geçse de annesinin yokluğunun hâlâ çok taze olduğu görülen oyuncu, duygularını samimi sözlerle takipçileriyle paylaştı.