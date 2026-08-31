Murat Boz’dan Gizemli Paylaşım! Seda Sayan Hemen Devreye Girdi

Murat Boz, sosyal medya hesabından yaptığı kısa ama dikkat çekici paylaşımla takipçilerinin merakını artırdı. Ünlü şarkıcının “Yüreğim, nerelere gideyim?” sözlerini paylaşması, ilk bakışta biraz dertli bir ruh halinde olduğu izlenimini verdi. Paylaşımın altı ise kısa sürede yorumlarla doldu.

Ancak Murat Boz’un bu sözleri gerçek bir sitem değilmiş. İşin aslı, Seda Sayan’ın yorumu sayesinde ortaya çıktı.

Seda Sayan Dayanamadı

Murat Boz’un paylaşımını gören Seda Sayan, ünlü şarkıcının sözlerine kayıtsız kalmadı. Sayan, yorum bölümünden samimi bir şekilde “Ne oldu annem sana?” diye seslendi.

Seda Sayan’ın bu yorumu kısa sürede dikkat çekerken, ikili arasındaki sıcak iletişim takipçilerin de yüzünü güldürdü. Sayan’ın Murat Boz’a böyle içten bir şekilde seslenmesi, aralarındaki yakınlığı da bir kez daha ortaya koydu.

Gerçek Bambaşka Çıktı

Seda Sayan’ın sorusuna cevap veren Murat Boz ise ortada düşündükleri gibi bir durum olmadığını hemen açıkladı. Ünlü popçu, Sayan’ı etiketleyerek “Yeni şarkı abla” yanıtını verdi.

Böylece Murat Boz’un “Yüreğim, nerelere gideyim?” sözlerinin bir şarkıdan alıntı olduğu anlaşıldı. Yani ünlü şarkıcı aslında takipçilerine dert yanmıyor, yeni projesinden küçük bir ipucu veriyordu.

Takipçileri de Gülümsetti

İkilinin sosyal medya üzerinden yaptığı bu kısa sohbet, takipçilerin ilgisini çekmekte gecikmedi. Seda Sayan’ın meraklı yorumu ve Murat Boz’un verdiği esprili cevap, ortaya oldukça samimi bir görüntü çıkardı.

Murat Boz’un yeni şarkısından sözlerle yaptığı bu küçük sürpriz, aynı zamanda projesine dair merakı da artırmış oldu. Seda Sayan’ın “Ne oldu annem sana?” çıkışı sayesinde ortaya çıkan gerçek ise sosyal medyada eğlenceli bir etkileşime dönüştü.

Kısacası Murat Boz’un biraz hüzünlü görünen paylaşımının altında düşündüğümüz gibi bir aşk acısı ya da dert yokmuş. Meğer ünlü şarkıcı yeni şarkısının sözlerini paylaşarak hayranlarına küçük bir tüyo veriyormuş.