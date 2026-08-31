Gülper Özdemir Spor Salonunu Salladı! O Hareketler Çok Konuşuldu

Gülper Özdemir, bu kez oyunculuğuyla değil, spor salonundaki performansıyla gündeme geldi. Sosyal medya hesabından antrenman sırasında çekilen görüntülerini paylaşan güzel oyuncu, yaptığı hareketlerle takipçilerinin dikkatini çekti. Özellikle pilates sırasında sergilediği esneklik ve fit görüntüsü, paylaşımın en çok konuşulan kısmı oldu.

Set yoğunluğu nedeniyle sporu ihmal etmeyen Özdemir, boş bulduğu her fırsatta kendine zaman ayırıyor. Görünen o ki oyuncu, formunu korumak için işi oldukça ciddiye alıyor.

Zorlu Hareketleri Tek Tek Yaptı

Gülper Özdemir’in sosyal medya hikâyesinde paylaştığı görüntülerde pilates ve mat egzersizleri yaptığı görülüyor. Oyuncu, oldukça zor görünen hareketleri rahatlıkla uygularken esnekliğiyle de dikkat çekti.

Antrenman sırasında sergilediği performans, “Bu kadar esnek olmak mümkün mü?” dedirtecek cinstendi. Fit görüntüsü de paylaşımın dikkat çeken bir diğer detayı oldu.

Özdemir’in spor yaparkenki görüntüleri kısa sürede ilgi görürken, oyuncunun formunu nasıl koruduğu da merak konusu haline geldi.

Spor Onun İçin Yeni Bir Şey Değil

Aslında Gülper Özdemir’in sporla arası uzun zamandır oldukça iyi. Oyuncunun lise ve üniversite yıllarında lisanslı olarak voleybol ve badminton oynadığı biliniyor.

Yani spor, Özdemir’in hayatına sonradan giren bir alışkanlık değil. Yıllardır hayatının bir parçası olan egzersiz, yoğun oyunculuk temposunda da devam ediyor.

Set Yoğunluğuna Rağmen Bırakmıyor

Yoğun çekim programına rağmen spor yapmaya vakit ayıran Özdemir, özellikle pilates ve doğa yürüyüşlerini tercih ediyor. Boş zamanlarını hareket ederek değerlendiren oyuncu, düzenli egzersiz sayesinde formunu korumaya çalışıyor.

Son paylaşımı da onun spor konusundaki disiplinini bir kez daha gösterdi. Gülper Özdemir’in zorlu hareketleri hiç zorlanmadan yapması, takipçilerinin de gözünden kaçmadı.