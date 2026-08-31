Atiye Dördüncü Kez Anne Oldu! Kızına Verdiği İsim Şaşırttı

Atiye, eşi Erol Sebebci ile dördüncü kez anne-baba oldu. Ünlü şarkıcı kızını kucağına alırken minik bebeğin adı da belli oldu.

Atiye Dördüncü Kez Anne Oldu! Kızına Verdiği İsim Şaşırttı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-08-2026 15:16

Atiye cephesinde yepyeni ve çok güzel bir heyecan var. Sevilen şarkıcı, dördüncü kez anne oldu. Eşi Erol Sebebci ile birlikte bir kız çocuğu daha sahibi olan Atiye, minik bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor.

Özel hayatını mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih eden sanatçı, geçtiğimiz aylarda dördüncü kez anne olacağını duyurmuştu. Şimdi ise beklenen güzel haber geldi ve bebeğin dünyaya geldiği öğrenildi.

Minik Kızın Adı İmany

Atiye ile Erol Sebebci’nin dördüncü kızlarının ismi de belli oldu. Çift, bebeklerine İmany adını verdi.

Böylece Atiye’nin ailesine bir kız çocuğu daha katıldı. Ünlü şarkıcının daha önce Ferah Feza, Neva ve Rumi isimlerinde üç kızı bulunuyordu. Dördüncü bebeğin gelişiyle birlikte evdeki tatlı telaşın da iyice arttığı düşünülüyor.

Aile Hayatını Gözlerden Uzak Yaşıyor

Atiye, yıllardır hem müzik kariyeriyle hem de aile hayatıyla gündemde. Ancak çocukları ve eşiyle ilgili özel hayatını mümkün olduğunca kameralardan uzak tutmayı tercih ediyor.

2018 yılında Almanya’da prodüktör Erol Sebebci ile evlenen sanatçı, o günden bu yana aile yaşamını sakin bir şekilde sürdürüyor. Dördüncü kez anne olacağını açıkladığında da fazla detay paylaşmayan Atiye, şimdi minik kızını kucağına alarak ailesindeki yeni döneme başlamış oldu.

Hamileliğinde Bile Sahneyi Bırakmadı

Atiye’nin hamileliği boyunca dikkat çeken bir diğer konu ise sahne çalışmalarına devam etmesi oldu. Ünlü şarkıcı, doğuma kısa bir süre kalana kadar konserlerini sürdürdü.

Daha önce annelik ve kariyer hayatını birlikte yürütmesiyle ilgili konuşan Atiye, kendisini “Çocuk da yaparım kariyer de sloganının tam olarak vücut bulmuş haliyim” sözleriyle anlatmıştı. Şimdi ise sanatçının gündeminde müzikten önce yeni doğan kızının heyecanı var. Atiye ve Erol Sebebci, dört kızlarıyla birlikte kalabalık ve renkli bir aile hayatına devam ediyor.

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