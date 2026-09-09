İlayda Alişan’dan Oğulcan Engin’le Evlilik Açıklaması!

İlayda Alişan başrolünde yer aldığı Evlilik Güzeldir dizisinin ilk bölüm izleme etkinliğine sevgilisi Oğulcan Engin’le birlikte katıldı. Emirgan’daki Sabancı Müzesi’nde düzenlenen gecede çift hem diziyle ilgili heyecanını paylaştı hem kendilerine yöneltilen özel hayat sorularını yanıtladı.

Gecenin en çok merak edilen konularından biri elbette evlilik oldu. Oğulcan Engin kendisine yöneltilen “Evlilik nasıl?” sorusuna esprili bir şekilde cevap verdi. “Evlilik güzeldir, aksini iddia etmiyoruz” diyerek gülümsetti ve sevgilisiyle birlikte etkinliğin de dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

“Doğru Kişiyle Çok Güzel”

İlayda Alişan ise evlilik konusundaki düşüncesini oldukça samimi bir şekilde anlattı. “Evlilik doğru kişiyle çok güzel. Allah isteyene nasip etsin” diyerek hem kendi fikrini ortaya koydu hem evlilik konusunda olumlu konuştu.

Bu sözler sevgilisi Oğulcan Engin’le ilişkisinin nasıl ilerlediği konusunda da merak uyandırdı. Özel hayatlarını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih etseler de birlikte katıldıkları davetlerde mutlulukları dikkat çekiyor.

Seda Sayan’a Özel Teşekkür

İlayda Alişan’a gecede Seda Sayan’ın kendisiyle ilgili yaptığı paylaşım da soruldu. Seda Sayan’ın kendisi için oldukça özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

“Seda Hanım çok değerli benim için. Hem Seda Sayan olduğu için hem Oğulcan’ın annesi olduğu için. Paylaşımı çok anlamlı” ifadelerini kullandı.

Dizinin Heyecanı Başladı

İlayda Alişan’ın başrolünde yer aldığı Evlilik Güzeldir ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken etkinlikte dizinin heyecanı da yaşandı. Alişan’ın yeni projesi ve Oğulcan Engin’le ilişkisi gecenin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.