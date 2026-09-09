Güllü’nün Oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den Sert Çıkış! “Size Hesap Vermem”

Güllü’nün 26 Eylül 2025’te Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından başlayan soruşturma hâlâ gündemde. Dosyayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkarken sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter de sosyal medyada açtığı canlı yayında kendisini eleştirenlere sert sözlerle karşılık verdi.

İddianamede Dikkat Çeken Detaylar

Yaklaşık 10 ay süren soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında “tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu hakkında da “yalan tanıklık” suçlamasıyla dava açıldığı belirtildi.

Dosyada sadece olay yeri incelemeleri değil WhatsApp yazışmaları, ses kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri ve HTS kayıtları gibi dijital delillerin de değerlendirildiği aktarıldı.

Eski Mesajlar ve Aramalar İncelendi

İddianamede Tuğyan’ın eski erkek arkadaşıyla yaptığı bazı WhatsApp konuşmalarına da yer verildiği belirtildi. Bu yazışmalarda annesiyle yaşadığı sorunlardan söz ettiği ve sert ifadeler kullandığı aktarıldı. Ayrıca olayın ardından bazı uyuşturucu maddelerin vücuttan ve saçtan ne zaman temizlendiğine ilişkin internet aramaları yaptığı iddiası da dosyada yer aldı.

Öte yandan Güllü’nün düştüğü odanın zemininin kaygan olduğu yönündeki iddialar da incelendi. Yapılan kriminal incelemede zeminde kayganlığa neden olabilecek kimyasal madde kalıntısına rastlanmadığı belirtildi.

“Kimseye Hesap Vermem”

Tüm bu gelişmelerin arasında Tuğberk Yağız Gülter, kendisini “eve neden gizlice girdin?” sözleriyle eleştirenlere tepki gösterdi. Canlı yayında oldukça öfkeli olduğu görülen Gülter, annesinin evine ister kapıdan ister pencereden girebileceğini söyleyerek, “Kimseye hesap vermem” mesajı verdi.

Gülter, annesinin hayatta olmasını çok istediğini de dile getirirken, yaşadığı acının ve öfkenin sözlerine yansıdığı görüldü.