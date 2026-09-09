Aşk ve Taht İçin Bomba Gelişme! 32 Ülkeye Birden Satıldı

atv’nin yeni dizisi Aşk ve Taht daha ilk bölümü yayınlanmadan büyük bir heyecan yaratmayı başardı. Dizinin uluslararası satış haklarının 32 ülkeye birden satıldığı açıklandı. Üstelik izleyiciler bu yapımı Türkiye ile aynı anda izleme fırsatı bulacak.

ATV Distribution tarafından duyurulan gelişmeye göre Türkiye’deki prömiyeriyle eş zamanlı olarak özellikle Orta Doğu ve CIS bölgeleri başta olmak üzere toplam 32 ülkede ekranlara gelecek. Yani dizi daha ilk günden sadece Türkiye’de değil farklı ülkelerde de izleyiciyle buluşacak.

Daha Başlamadan Büyük İlgi

Dizinin yayın haklarının 32 ülkeye satılması Aşk ve Taht’a daha başlamadan gösterilen ilgiyi de ortaya koyuyor. Henüz ekran macerasına yeni başlayacak bir yapımın bu kadar geniş bir coğrafyada aynı anda izleyici karşısına çıkması dikkat çekici bir gelişme oldu.

Bu durum aynı zamanda Türk dizilerinin yurt dışındaki ilgisinin hâlâ ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösteriyor. Türk yapımlarını yakından takip eden uluslararası izleyiciler şimdiden meraklanmış durumda.

Hikâyesi ve Prodüksiyonu Dikkat Çekiyor

Aşk ve Taht’ın yalnızca satış başarısıyla değil hikâyesi ve prodüksiyonuyla da öne çıkması bekleniyor. Güçlü karakterleri ve dikkat çeken hikâyesiyle hazırlanan dizi, hem Türkiye’de hem de yurt dışında geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

Dizinin ilk bölümünün ikinci tanıtımının da yayınlanmasıyla birlikte merak iyice arttı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyicilerin yeni yapımdan beklentisini yükseltti.

32 Ülkede Aynı Anda Ekranda

Dizinin Türkiye ile birlikte 32 ülkede aynı anda yayınlanacak olması oldukça iddialı bir başlangıç anlamına geliyor. Yapımın uluslararası yolculuğunun nasıl ilerleyeceği ise şimdiden merak konusu.