Ozan Güven ile Damla Uğurtürk Aşk İddiasına Yanıt Geldi

Oyuncu Ozan Güven, bu kez adı spiker Damla Uğurtürk ile anıldı. İkilinin birlikte olduğu iddiaları sosyal medyada gündem olurken, Uğurtürk sessizliğini bozarak açıklama yaptı.

Paylaşımdan Çıkan Aşk Söylentisi

Her şey, Damla Uğurtürk’ün Ozan Güven’in köpeğiyle çekilen bir fotoğrafını paylaşmasıyla başladı. Bu paylaşım sonrası kısa sürede “Aşk yaşıyorlar” yorumları yapılmaya başlandı.

Damla Uğurtürk: “Ozan Uzun Yıllardır Arkadaşım”

Ortaya çıkan iddialara Damla Uğurtürk sosyal medya hesabından açıklık getirdi. Güzel spiker şu ifadeleri kullandı:

“Uff saçma haber. Ozan sevdiğim bir arkadaşım, hatta uzun yıllardır arkadaşım. Fenerbahçe seçimi öncesi stadın yakınında oturduğundan yeni köpeğini görmeye gittim.”

Bu sözlerle Uğurtürk, aşk iddialarını net bir şekilde yalanladı.

Ozan Güven Tepkilerin Odağında

Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezası almıştı. Geçtiğimiz ağustos ayında sanat ve medya dünyasında peş peşe gelen taciz ifşalarıyla birlikte oyuncuya olan tepkiler yeniden yükselmişti. Gelen yoğun tepkilerin ardından Güven, rol aldığı “7 Kocalı Hürmüz” müzikalinden ayrıldığını duyurmuştu.