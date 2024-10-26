Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ı buluşturan “Uzak Şehir”in yayın tarihi açıklandı

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Uzak Şehir dizisinin yayın tarihi 11 Kasım Pazartesi olarak açıklandı. AyNA Yapım imzasını taşıyan, başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı diziden yayınlanan yeni tanıtım fragmanı, izleyicilere dizinin derin ve dramatik hikayesinden ipuçları veriyor.

Gülizar Irmak’ın senaryosunu kaleme aldığı, Ahmet Katıksız’ın yönettiği dizi, Kanada’dan Mardin’e, Albora ailesinin sır dolu topraklarına dönüş yapan Alya Albora’nın (Sinem Ünsal) öyküsünü anlatıyor. Vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için oğlu ile birlikte Albora topraklarına gelen Alya, kayınvalidesi Sadakat Albora’nın (Gonca Cilasun) ve aile reisi Cihan Albora’nın (Ozan Akbaba) sert duvarlarına çarpıyor.

Mardin’in etkileyici atmosferinde çekilen dizide, Alya’nın kocasının ailesiyle yüzleştiği çıkmaz dolu hikaye, derin aile sırları ve geçmişin karanlık gerçekleriyle şekilleniyor. Alya, küçük oğluyla özgürlüğe kavuşmak için büyük bir mücadele verirken, Albora ailesinin baskısı ve bölgenin kendine has koşullarıyla karşı karşıya kalacak.