Ozan Akbaba, Uzak Şehir'i anlattı

KÜLTÜR ŞEHRİ MARDİN BAŞROLDE

Çekimlerinin Mardin’in emsalsiz doğasında gerçekleştiği yeni dizi “Uzak Şehir” yakında izleyici karşısına çıkacak. Yapımını Ayna Yapım’ın üstlendiği dizinin senaryosunu Gülizar Irmak kaleme alırken; yönetmenliğini ise tecrübeli isim Ahmet Katıksız yapıyor. Yayınlanan tanıtım filmi dikkatleri üzerine çeken dizide Cihan Albora’ya Ozan Akbaba, Alya Albora’ya ise Sinem Ünsal hayat veriyor.

OZAN AKBABA “CİHAN” OLARAK GERİ DÖNÜYOR.

Hayat verdiği “İlyas Çakırbeyli” ve “Doktor Hakan” karakterleri ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan oyuncu Ozan Akbaba, yeni sezonda Uzak Şehir’e evet dedi. Dizide Mardin’in köklü ailelerinden Albora ailesinin başı Cihan Albora’ya hayat verecek olan isim diziyi “yılın iddialı dizilerinden” olarak nitelendiriyor.

ALBORA TOPRAKLARININ SAHİBİ CİHAN ALBORA...

Mardin’in eşsiz güzelliğinin dizinin hikayesi ile birleştiğinde ortaya güzel bir yapımın çıkacağının sinyalini veren Akbaba canlandırdığı Cihan Albora ile ilgili de “Bölgenin en güçlü ailesi Albora’nın başı olan Cihan’ın kendince uyguladığı adalet anlayışı hem aileyi bir arada tutuyor hem de topraklarındaki hükmünün istikrarını sağlıyor.” diyor.

DİZİNİN KONUSU

Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada’dan Mardin’deki Albora topraklarına gelir. Ancak bu gelişin bir dönüşü ve Albora’dan çıkışı yoktur. Albora ailesinin başı Cihan Albora, Alya’nın çırpınışlarına kayıtsız kalmasa da çocuğunu alıp gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçeği ile yüzleşen Alya Albora, kendini kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içinde bulur.

AŞK VE AİLE BAĞLARI

Aşk ve aile bağlarının anlatılacağı dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın yanı sıra Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer bulunuyor.

YAKINDA KANAL D’DE

Albora fertlerinin kıyasıya iktidar savaşına sahne olacak Uzak Şehir, yakında Kanal D’de yayınlanacak.