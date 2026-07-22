Oyunculuğunu Bu Kez Sosyal Medyada Konuşturdu! Yasemin Kay Allen'ın Mimik Videosu Viral Oldu!

Yasemin Kay Allen bu kez bir dizi ya da film projesiyle değil sosyal medyadaki son derece sempatik ve eğlenceli paylaşımıyla gündeme geldi. Hem özel hayatı hem de kariyerindeki seçici adımlarıyla sık sık adından söz ettiren güzel oyuncu, Instagram hesabında yayınladığı son videosuyla takipçilerinden tam not almayı başardı.

Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından farklı yüz ifadelerini ve komik mimiklerini sergilediği bir video paylaşan başarılı oyuncu doğal tavırları ve yüksek enerjisiyle kısa sürede dijital dünyanın odak noktası haline geldi.

Las Vegas Evliliğinden Boğaz'daki Yaş Gününe: Mutluluğu Yüzüne Yansıdı

Güzelliğinin yanı sıra oyunculuk yeteneğiyle de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Yasemin Kay Allen geçtiğimiz aylarda özel hayatındaki sürpriz gelişmeyle çok konuşulmuştu. Eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile yaşadığı dolu dizgin aşkı nikah masasına taşıyan ünlü oyuncu Las Vegas'ta gözlerden uzak son derece sade ve romantik bir törenle hayatını birleştirmişti.

Amerika Seferinden Sonra İstanbul Dönüşü

Evliliğin ardından bir süre Amerika'da yaşayan ve oradaki yaşamından kesitler sunan güzel yıldız, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye geri dönmüştü.

Boğaz'da Unutulmaz Doğum Günü

Yasemin Kay Allen'ın sosyal medya paylaşımı. pic.twitter.com/Nle3Gf3len — Populicc (@populicc) July 21, 2026

Yeni yaşını yakın dostlarıyla birlikte İstanbul Boğazı’nda bir teknede kutlayan Allen o anlara ait renkli kareleri de takipçileriyle buluşturmuş ve büyük beğeni toplamıştı.

Son paylaştığı eğlenceli mimik videosunda neşeli ve samimi hallerini gözler önüne seren Yasemin Kay Allen'a takipçilerinden "Gerçek bir oyuncu her anını performansa dönüştürür", "Doğallığın adresi", "Mimikler harika" şeklinde yüzlerce övgü dolu yorum ve beğeni yağdı.