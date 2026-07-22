Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç Bodrum'da Kürek Sörfü Yaptı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç Bodrum Yalıkavak'ta kürek sörfü yaparken görüntülendi. Dalgıç'ın eğlenceli anları objektiflere yansıdı.

Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç Bodrum'da Kürek Sörfü Yaptı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-07-2026 13:50

Bir döneme damga vuran ve gençlik dizileri arasında unutulmaz bir yer edinen Arka Sıradakiler dizisinde hayat verdiği çetin, asi ve unutulmaz Özge karakteriyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Sevda Dalgıç yaz sezonunu Ege'nin gözde tatil beldesi Bodrum'da açtı. Sezonun yorgunluğunu atmak üzere soluğu Yalıkavak'ta alan ünlü oyuncu, plajda geçirdiği renkli ve hareketli günle objektiflere yansıdı.

Bodrum Yalıkavak'taki lüks bir plajda görüntülenen Dalgıç gün boyunca Ege güneşinin ve serin suların tadını doyasıya çıkardı.

Yeşil Bikinisi Ve Kürek Sörfüyle Sahilin Flaş İsmi Oldu!

Sıcak havanın etkisini artırmasıyla birlikte serinlemek için alternatif yollar arayan güzel oyuncu çareyi su sporlarında buldu. Denizde kürek sörfü (stand-up paddleboarding) yapmayı tercih eden Dalgıç, fit fiziği ve enerjik halleriyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı:

Denge Mücadelesi Ve Eğlenceli Anlar

Yeşil bikinisiyle stilini konuşturan ünlü isim sörf tahtası üzerinde zaman zaman dengesini kaybetmekten kurtulamadı. Sık sık suya düşen ancak neşesinden hiçbir şey kaybetmeyen Dalgıç'ın o son derece doğal ve eğlenceli anları magazin muhabirlerinin kadrajına saniye saniye yansıdı.

Formda Görüntüsüyle Büyüledi

Yıllar geçmesine rağmen fit formunu koruyan ve sporu hayatının merkezinde tutan başarılı oyuncunun neşeli halleri çevredeki tatilcilerin ve hayranlarının da ilgisini çekti.

Ekranlardan bir süredir uzak olan ancak sosyal medya paylaşımları ve fit yaşam tarzıyla adından söz ettirmeye devam eden Sevda Dalgıç Yalıkavak sahillerindeki bu eğlenceli ve hareketli performansıyla Bodrum tatilinin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

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