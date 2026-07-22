Nurgül Yeşilçay’ın Uğursuzluk Ritüeli Ortaya Çıktı!

Sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımlarıyla takipçilerini güldüren Nurgül Yeşilçay'ın kıyafetleriyle ilgili ilginç bir inanışı var. Oyuncu, bir parçayı ters giydiğinde işlerinin de ters gideceğini düşünüyor.

Nurgül Yeşilçay’ın Uğursuzluk Ritüeli Ortaya Çıktı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-07-2026 12:29

Nurgül Yeşilçay, son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Kimi zaman bahçeye girip mücver için sebze topluyor, kimi zaman tatil fotoğraflarına esprili notlar düşüyor. Günlük hayatını süslemeden paylaşan oyuncunun doğal tavırları, takipçilerinden de yoğun ilgi görüyor.

Neşeli hâliyle tanınan Nurgül Yeşilçay'ın günlük yaşamında ciddiye aldığı küçük bir ayrıntıysa yıllar önce verdiği röportajda ortaya çıkmıştı.

"İşimin Ters Gideceğine İnanırım."

Nurgül Yeşilçay, batıl inançları sorulduğunda kıyafetleriyle ilgili dikkat çekici bir itirafta bulunmuştu. "Bir şeyi ters giyersem işimin ters gideceğine inanırım." diyen oyuncu, basit bir giyim hatasının kendisinde uğursuzluk hissi uyandırdığını anlatmıştı.

Bir gömleğin ya da bluzun yanlışlıkla ters giyilmesi çoğu kişi için küçük bir dalgınlıktan ibaret. Yeşilçay ise böyle bir durumla karşılaştığında gün içinde bazı aksilikler yaşayabileceğini düşünüyor. Bu nedenle kıyafetlerini, aksesuarlarını doğru giymeye, kullanmaya ekstra özen gösteriyor.

Hıdırellez'de de Dileklerini Diliyor

Oyuncunun geleneksel inanışlarla bağı bu alışkanlıkla sınırlı kalmıyor. Yeşilçay, Hıdırellez gecelerinde dilek dilediğini ve zaman zaman kurşun döktürdüğünü de aynı röportajda paylaşmıştı.

 

Sosyal medyada kendisiyle dalga geçmekten çekinmeyen, mutfağa giren ve tatil hâllerini eğlenceli sözlerle anlatan Nurgül Yeşilçay, konu ters giyilen kıyafetlere gelince şakaya pek yer bırakmıyor. Görünen o ki yoğun set günlerinde her şeyden önce gardırobunda işlerin yolunda olduğundan emin oluyor.

 

Yeni Proje "Ömür Usta" Yolda

Mart ayında 50. yaşını kutlayan Yeşilçay, sosyal medya paylaşımında kadınlara yöneltilen "yaşına uygun rol" beklentisine de ince bir gönderme yapmıştı. Son paylaşımındaysa elinde Ömür Usta dizisinin ilk bölüm senaryosuyla kamera karşısına geçti. Oyuncu, "Tatile çağırmayın kardeşim, işimiz gücümüz var, çalışıyoruz. Eylül'e dizi yetiştiriyoruz." sözleriyle sete hazırlandığını duyurdu.

 

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