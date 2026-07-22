İsmail Yüksek İle Esen Matraş'ın Evliliği İptal Edilebilir mi?

Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın başarılı futbolcusu İsmail Yüksek ile taze eşi mimar Esen Matraş'ın rüya gibi geçen düğün töreninin yankıları magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Yıldız isimlerin spor ve siyaset camiasının önde gelen figürlerinin katıldığı görkemli düğün gelinliğe yapılan müdahale iddiaları ve gelinin biyolojik babasının yaptığı şok açıklamalarla bambaşka bir boyuta taşındı. Sosyal medyada hızla yayılan "Bu evlilik geçersiz mi sayılacak, mutlak butlan kararı çıkar mı?" soruları ise hukuki açıdan büyük bir merak konusu haline geldi.

Oldukça görkemli geçen düğünün ardından Esen Matraş'ın öz babası Emre Matraş'ın "Kızım Esen'in evliliğini kesinlikle geçerli saymıyorum. Nikahta baba adı söylenirken Anıl denildi ancak kızımın baba adı Emre Matraş'tır. Benden kızım istenmedi bu nikahın benim için hükmü yoktur" açıklaması kafa karışıklığına yol açtı.

Hukuken Mutlak Butlan Ya Da İptal Mümkün mü?

Açıklamaların ardından "Biyolojik babanın ismi yanlış söylenirse nikah düşer mi?" sorusu gündeme otursa da Türk Medeni Kanunu (TMK) çerçevesinde durum oldukça net ve kesin kurallara bağlıdır.

Resmi Kayıtlar Ve T.C. Kimlik Esastır

Nikah merasimi sırasında sesli olarak söylenen isimler veya yapılan telaffuz hataları hukuki bağlayıcılığa sahip değildir. Resmi nikah akdi; kişilerin T.C. Kimlik Numarası, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (MERNİS) verileri ve resmi nikah defterindeki kütük kayıtları üzerinden gerçekleşir. Dolayısıyla sesli sunumdaki bir hata kütükteki baba adını değiştirmez.

İrade Beyanı Ve Kimlik Doğrulaması

Bir evliliğin geçersiz sayılması veya iptali (nisbi butlan) için esaslı bir hata (TMK m. 149) ya da hile/aldatma (TMK m. 150) unsurlarının bulunması gerekir. Nikah masasında tarafların birbirini tanıması ve resmi kimlik doğrulamalarının yapılmış olması nedeniyle ortada hukuki bir irade fesadı bulunmamaktadır.

Rıza Şartı Hukuken Yoktur

Reşit kişilerin evliliklerinde aile veya baba rızasının bulunmaması evliliğin geçerliliğini sakatlayan bir husus değildir.

Tüm bu hukuki gerçekler ışığında nikah sırasında söylenen baba adının farklı olması ya da rıza alınmaması İsmail Yüksek ve Esen Matraş çiftinin evliliğini hukuken hiçbir şekilde geçersiz kılmaz. Çiftin nikahı kanunlar önünde tamamen geçerlidir.