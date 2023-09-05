Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Arka Sokaklar'ın Murat komiseri Uğur Pektaş'ın sözleri çok konuşuldu

Survivor yarışmasıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Uğur Pektaş, yarışma sonrasında oyunculuk kariyerine başlamıştı. Arka Sokaklar dizisindeki Murat komiser rolüyle büyük bir hayran kitlesi edinen Uğur Pektaş, şu sıralar gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.



2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile evlenen ve daha sonra boşanan Pektaş, zirvede olduğu dönemde tamamen farklı bir hayata yönelmişti. Oyunculuğu bırakarak maneviyata yönelen Uğur Pektaş, zaman içindeki değişimiyle sık sık gündeme geliyor.

Sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşımlar yapan Uğur Pektaş'ın her bir gönderisi olay oluyor. Bir dönem sürmeli gözleri ve tarzıyla dikkat çeken Pektaş, son haliyle yine büyük ilgi gördü.

Uğur Pektaş, son paylaştığı fotoğrafın altına şu sözleri ekledi: "Sevmek, olduğu gibi değiştirmeye çalışmadan... Kabul etmek, olanı olduğu gibi bozmadan, kırmadan, yormadan... Zordur! Sevmek bizlerden tek istenen bir türlü başaramadığımız şeydir..."

Ünlü oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sosyal medyada Uğur Pektaş'ın paylaşımı hakkında; "Ne kadar değişmişsin", "Sözlerin çok anlamlı", "Televizyona geri dön" gibi yorumlar yapıldı.