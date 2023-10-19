Oyunculuğu beğenilmeyen Hande Erçel'in verdiği yanıt sosyal medyayı salladı!

Ünlü oyuncu Hande Erçel, Hakan Sabancı ile olan ilişkisiyle sürekli gündemde kalmıştı. Ardından ekranlara "Bambaşka Biri" dizisiyle dönen Erçel, dizi içindeki oyunculuğuyla eleştirilere maruz kaldı. Cannes'da katıldığı Mipcom fuarında bu eleştirilere yanıt veren Erçel'in sözleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Erçel, eleştirilere şu sözlerle karşılık verdi: "Bunu karakterim üzerinden cevaplamak istiyorum. Leyla, hatta izlediğimiz birçok kadın karakter kendi dünyalarında var olabilmek için çok savaşıyorlar. Ben de, ne yazık ki kendi ülkemde bu meslekte var olabilmek için çok savaşıyorum."

Ayrıca "Bunlar gerçek hayatta var, izlediğimizde ne kadar güzel diyoruz ama hayattan örnek gördüğümüzde onu desteklemiyoruz, eleştiriyoruz" yorumunda bulunan Hande Erçel, "Ülkemde bu meslekte var olabilmek için çok savaşıyorum" ifadesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Hande Erçel'e yönelik eleştirilerin yanı sıra destek mesajları da sosyal medyada paylaşıldı.