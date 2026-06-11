Oyuncu Şilan Makal Yaz Kalabalığından Dert Yandı!

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve yaşamını Muğla'nın cennet köşesi Göcek'te sürdüren güzel oyuncu Şilan Makal kısa süreliğine geldiği İstanbul'da objektiflere takıldı. Göcek'teki sakin hayatına alıştığını belirten ünlü isim büyükşehir ve sahil kasabası kıyaslamasıyla dikkat çekti. Göcek'te yaşayan Şilan Makal İstanbul'a geldi.

O Sakinliğe Alıştım Yazın Tadı Kaçıyor

Karaköy'ün gözde mekanlarından birinde dostlarıyla buluşan ve keyifli bir gün geçiren oyuncu Ege'deki yaşam tarzından son derece memnun olduğunu dile getirdi. Ege'nin kış aylarındaki huzurunu tercih ettiğini belirten Makal "Oranın kışı daha güzel. O sakinliğe alıştım. Daha bizim oluyor oralar. Yazın çok sıcak ve kalabalık olunca biraz tadı kaçıyor" dedi. Galataport İstanbul'da görüntülenen Makal orada yaşadığı süre boyunca oyunculuktan uzak kalması hakkında "En güzeli olsun diye bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Setlere Dönmek İçin Doğru Projeyi Bekliyor

Göcek'te inzivaya çekildiği yönündeki iddialara da açıklık getiren Şilan Makal mesleğini bırakmadığını sadece içine sinecek bir senaryo arayışında olduğunu vurguladı. İstanbul'daki yapımcılarla da dirsek temasında olduğunu ima eden güzel oyuncunun dijital ya da televizyon projeleri için görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.