Oyuncu Seda Türkmen'den Cesur İtiraf: "Menopoza Girme İhtimalim Olduğu İçin Yumurtalarımı Dondurdum!"

Oyuncu Seda Türkmen, menopoz sürecine girme ihtimali nedeniyle yumurtalarını dondurduğunu açıkladı. 38 yaşındaki oyuncu, tüm kadınlara AMH hormonuna baktırmaları çağrısında bulunarak "Bu konuyu özellikle paylaşıyorum" dedi.

Yayın Tarihi : 13-12-2025 16:48

Erdal ile Ece, Kanatsız Kuşlar ve Aşkın Kıyameti gibi yapımlarda rol alan oyuncu Seda Türkmen, katıldığı 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programında özel hayatına ve anne olmak isteğine dair samimi açıklamalarda bulundu. 38 yaşındaki oyuncu, kadınların üreme sağlığı hakkında çok önemli bir konuda tabuyu yıktı.

"Bir An Önce Anne Olmak İstiyorum"

Geçen yıl vefat eden yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun oğlu Ilgaz Giritlioğlu ile aşk yaşayan Seda Türkmen, bir an önce anne olmak istediğini dile getirdi.

Oyuncu, kadınların üreme süreçleriyle ilgili kritik bir uyarıda bulunarak kendi deneyimini paylaştı:

"Bir an önce anne olmak istiyorum. Kadınların süreci çok farklı ilerliyor. AMH hormonunuza baktırın. 'Yaşım daha 35-37' demeden baktırılmalı."

Yumurta Dondurma İşlemini Gerçekleştirdi

Türkmen, menopoz sürecine girme ihtimali olduğu için yumurta dondurma işlemi yaptırdığını cesurca açıkladı ve bu konunun kadınlar arasında konuşulması gerektiğinin altını çizdi:

"Menopoz sürecine girebilme ihtimalim olduğu için yumurta dondurma işlemini gerçekleştirdim. Bu konuyu özellikle paylaşıyorum. Çünkü kadınlar, bu konuda konuşmaya çekiniyor."

Seda Türkmen'in bu açık ve net paylaşımı, özellikle genç kadınların üreme sağlığı konusunda bilinçlenmesi açısından büyük önem taşıyor.

