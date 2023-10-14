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Oyuncu Özge Özpirinçci'nin acı günü! Oyuncu arkadaşları yalnız bırakmadı

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'nin babası Kadri Emrah Özpirinçci, uzun bir süredir devam eden sağlık sorunlarına son vererek hayatını kaybetti. Kadri Emrah Özpirinçci'nin cenazesi, Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle namazı sonrasında defnedilmek üzere toprağa verildi.

Oyuncu Özge Özpirinçci'nin acı günü! Oyuncu arkadaşları yalnız bırakmadı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-10-2023 16:44

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, meslektaşı Burak Yamantürk ile mutlu bir evlilik sürdürüyor ve çiftin Mercan adında bir kızı bulunuyor. Ancak Özge Özpirinçci, önceki gün babasının ölüm haberiyle sarsıldı. Baba Kadri Emrah Özpirinçci, uzun bir süre boyunca sağlık problemleriyle mücadele ediyordu ve geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.

Kadri Emrah Özpirinçci, cenaze töreni için Üsküdar Şakirin Camii'nde toplandı ve öğle namazının ardından toprağa verildi. Bu zorlu anlarında, Özge Özpirinçci'yi eşi Burak Yamantürk ve birçok ünlü arkadaşı yalnız bırakmadı. Kıvanç Tatlıtuğ, Birkan Sokullu, Bülent İnal, Umut Evirgen, Necip Memeli, Alina Boz, Uraz Kaygılaroğlu, Pelin Öztekin, Metin Akdülger ve diğer birçok tanınmış isim, Özge Özpirinçci'nin acılı gününde yanındaydı.

Özpirinçci, cenaze töreninde babasının tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı ve namaz sırasında babasının fotoğrafına sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Kadri Emrah Özpirinçci, cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

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