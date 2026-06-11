Oyuncu Gizem Güneş'ten Bodrum'da Balıklama Atlayış!

Ekranların genç ve başarılı yüzlerinden Gizem Güneş yoğun geçen çalışma döneminin yorgunluğunu atmak üzere soluğu Ege'nin gözde tatil cenneti Bodrum'da aldı. Plaj tarzı ve neşeli halleriyle dikkat çeken güzel oyuncu deniz kenarında keyifli dakikalar geçirdi. Tatil sezonunu Bodrum'da açan oyuncu Gizem Güneş denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Yalıkavak Sahilinde Güneşin Keyfini Çıkardı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte rotasını Bodrum'a çeviren ünlü isim konakladığı lüks otelin sahilinde tüm bakışları üzerine topladı. Gizem Güneş, Bodrum Yalıkavak'ta bulunan bir otelin plajında görüntülendi. Şezlongunda uzun süre güneşlenen ve müzik dinleyerek dinlenen başarılı oyuncu sıcak havadan bunalınca kendisini serin sulara bıraktı.

İskeleden Balıklama Atlama Şovu

Sıcak havanın tadını çıkaran Gizem Güneş denize girmek için iskelenin ucuna gelerek profesyonel yüzücüleri aratmayacak bir atlayış gerçekleştirdi. İskelede güneşlenen oyuncu daha sonra denize balıklama atlarken görüntülendi. Denizin tadını çıkaran oyuncunun keyifli anları kameralara böyle yansıdı. Bodrum'un mavi sularında uzun süre yüzerek formunu koruyan güzel oyuncu neşeli tavırlarıyla sahil sakinlerinin de ilgisini çekti.

Deniz Sonrası Bronzlaşma Seansı

Serin suların tadını doyasıya çıkardıktan sonra sudan çıkan ünlü güzel plaj keyfine kaldığı yerden devam etti. Oyuncu sonrasında iskelede güneşlenmeye devam etti. Kusursuz fiziğiyle plaj modasına damga vuran Gizem Güneş tatil anılarını sosyal medya hesabından da paylaşarak takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.