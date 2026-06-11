Oyuncu Gizem Güneş'ten Bodrum'da Balıklama Atlayış!

Bodrum Yalıkavak'ta tatil sezonunu açan oyuncu Gizem Güneş plajda görüntülendi.

Oyuncu Gizem Güneş'ten Bodrum'da Balıklama Atlayış!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-06-2026 13:58

Ekranların genç ve başarılı yüzlerinden Gizem Güneş yoğun geçen çalışma döneminin yorgunluğunu atmak üzere soluğu Ege'nin gözde tatil cenneti Bodrum'da aldı. Plaj tarzı ve neşeli halleriyle dikkat çeken güzel oyuncu deniz kenarında keyifli dakikalar geçirdi. Tatil sezonunu Bodrum'da açan oyuncu Gizem Güneş denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Yalıkavak Sahilinde Güneşin Keyfini Çıkardı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte rotasını Bodrum'a çeviren ünlü isim konakladığı lüks otelin sahilinde tüm bakışları üzerine topladı. Gizem Güneş, Bodrum Yalıkavak'ta bulunan bir otelin plajında görüntülendi. Şezlongunda uzun süre güneşlenen ve müzik dinleyerek dinlenen başarılı oyuncu sıcak havadan bunalınca kendisini serin sulara bıraktı.

İskeleden Balıklama Atlama Şovu

Sıcak havanın tadını çıkaran Gizem Güneş denize girmek için iskelenin ucuna gelerek profesyonel yüzücüleri aratmayacak bir atlayış gerçekleştirdi. İskelede güneşlenen oyuncu daha sonra denize balıklama atlarken görüntülendi. Denizin tadını çıkaran oyuncunun keyifli anları kameralara böyle yansıdı. Bodrum'un mavi sularında uzun süre yüzerek formunu koruyan güzel oyuncu neşeli tavırlarıyla sahil sakinlerinin de ilgisini çekti.

Deniz Sonrası Bronzlaşma Seansı

Serin suların tadını doyasıya çıkardıktan sonra sudan çıkan ünlü güzel plaj keyfine kaldığı yerden devam etti. Oyuncu sonrasında iskelede güneşlenmeye devam etti. Kusursuz fiziğiyle plaj modasına damga vuran Gizem Güneş tatil anılarını sosyal medya hesabından da paylaşarak takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

Benzer Haberler
Erkan Kolçak Köstendil'in Alt Üst Filmine 4 Yeni Oyuncu! Erkan Kolçak Köstendil'in Alt Üst Filmine 4 Yeni Oyuncu!
Hayranı Kalabalığın İçinden Bağırdı: Hayranı Kalabalığın İçinden Bağırdı: "Kutsi Ela'yı Neden Bıraktın?"
Anıl Altan'ın Akyaka Sahilindeki Samimi Sohbeti Kameralara Yansıdı! Anıl Altan'ın Akyaka Sahilindeki Samimi Sohbeti Kameralara Yansıdı!
Cemre Baysel'den Sağlık Durumu Hakkında Flaş Açıklama! Cemre Baysel'den Sağlık Durumu Hakkında Flaş Açıklama!
Eşi Selena Gomez'in Dekoltesini Öptü, Sosyal Medya İkiye Bölündü! Eşi Selena Gomez'in Dekoltesini Öptü, Sosyal Medya İkiye Bölündü!
Survivor Yarışmacısı Beyza Gemici'den Olay Yaratan Video: Kerimhan Aşkım Geri Dön Survivor Yarışmacısı Beyza Gemici'den Olay Yaratan Video: Kerimhan Aşkım Geri Dön
ÇOK OKUNANLAR
Oyuncu Sedef Avcı Van’da Böyle Görüntülendi! Şaşıracaksınız
  • 08-06-2026 19:01

Oyuncu Sedef Avcı Van’da Böyle Görüntülendi! Şaşıracaksınız

Dilan Polat'ın Instagram Hesabına Erişim Engeli Geldi!
  • 06-06-2026 22:37

Dilan Polat'ın Instagram Hesabına Erişim Engeli Geldi!

Öykü Çelik Aşkı Londra'da Bıraktı: İşte Yeni Planı!
  • 05-06-2026 21:37

Öykü Çelik Aşkı Londra'da Bıraktı: İşte Yeni Planı!

İrem Helvacıoğlu'ndan Kızı Sora’ya Duygusal İtiraf!
  • 10-06-2026 17:52

İrem Helvacıoğlu'ndan Kızı Sora’ya Duygusal İtiraf!

Feyza Civelek'in Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı!
  • 07-06-2026 16:02

Feyza Civelek'in Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı!