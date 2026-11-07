Hülya Avşar'ın Kardeşi Helin Avşar 8 Yıllık Sessizliğini Bozdu: Şatafatlı Sefalet Yayında!

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar senaryosunu yazdığı dikey komedi dizisi Şatafatlı Sefalet ile döndü. Hülya Avşar'dan destek mesajı geldi.

Hülya Avşar'ın Kardeşi Helin Avşar 8 Yıllık Sessizliğini Bozdu: Şatafatlı Sefalet Yayında!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-11-2026 11:59

Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdüren kız kardeşi Helin Avşar magazin dünyasına bu kez yepyeni bir kimlikle ve sürpriz bir projeyle geri döndü. Sanat dünyasında oyunculuk ya da şarkıcılık yerine farklı alanlardaki girişimleriyle tanınan Helin Avşar senaristlik yeteneğini konuşturarak yıllardır üzerinde çalıştığı büyük projeyi nihayet hayata geçirdi.

Dikey Formatlı Komedi Dizisi Şatafatlı Sefalet Yayında

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Helin Avşar tam 8 yıldır üzerinde titizlikle çalıştığı projesiyle izleyici karşısına çıktı. Günümüz dijital trendlerine ayak uyduran ve oldukça popüler olan dikey formatta hazırlanan komedi dizisi Şatafatlı Sefalet ilk bölümüyle dijital kanallarda ve sosyal medya platformlarında yayına girdi. Projenin detayları ve hangi platformda izleneceği merak konusu olurken Avşar'ın uzun soluklu emeği şimdiden dikkat çekmeyi başardı.

Abla Hülya Avşar'dan Seyirciye Çağrı

Kardeşinin bu heyecanlı gününde onu yalnız bırakmayan ve en büyük destekçisi olan Hülya Avşar projeye tam not verdi. Kardeşinin senaryosunu yazdığı diziyi çok beğendiğini belirten ünlü sanatçı takipçilerine ve izleyicilere "Ben izledim çok beğendim mutlaka izleyin" diyerek çağrıda bulundu. İkilinin bu aile desteği ve yeni proje kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan magazin başlıkları arasına girdi.

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