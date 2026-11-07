Halef İçin Final Kararı Alındı, Biran Damla Yılmaz Kendini Tutamadı

NOW TV'nin dizisi Halef Köklerin Çağrısı 43. bölümde final yapıyor. Karar sonrası başrol Biran Damla Yılmaz NOW'u takipten çıktı.

Halef İçin Final Kararı Alındı, Biran Damla Yılmaz Kendini Tutamadı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-11-2026 11:32

 

İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı, Now TV'de ekrana gelen Halef: Köklerin Çağrısı başarılı geçen ilk sezonun ardından yeni yayın dönemine de iddialı bir giriş yapmıştı. Fakat işler istenildiği gibi gitmedi. Dizinin reytingleri her geçen gün eridi. Sonunda da dizi için final kararı verildi.

Kadroda Değişiklikler Yapılmıştı

Perşembe akşamları yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisi yeni sezona başlarken oyuncu kadrosunda bazı değişiklikler yaşanmıştı. Örneğin başrol oyuncularından Aybüke Pusat projeye veda etmişti. Yapılan değişikliklerin ardından fenomen yapım başarıyı bir türlü yakalayamadı.

Final Yapıyor

Geçtiğimiz sezon uzun süre Perşembe akşamlarının zirvesinde yer alan Most Production imzalı fenomen dizi hakkında düşen reytingler sonrası final kararı alındı. Bu hafta 41. bölümü yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı 43. bölümle birlikte ekran yolculuğunu sonlandıracak.

Biran Damla Yılmaz NOW TV'yi Takipten Çıktı!

Erken final kararının yapım ekibi ve oyunculara tebliğ edilmesinin ardından dizinin güzel başrol oyuncusu Biran Damla Yılmaz'dan dikkat çekici bir hamle geldi. Alınan karara tepkisini sosyal medyada gösteren ünlü oyuncunun yayıncı kuruluş NOW TV'yi resmi sosyal medya hesabından takipten çıkması gözlerden kaçmadı. Yılmaz'ın bu tepkisi magazin kulislerinde ve sosyal medyada günün en çok konuşulan olayları arasına girdi.

 

Benzer Haberler
Ünlü Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un Devasa Parfüm Koleksiyonu Sosyal Medyayı Salladı Ünlü Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un Devasa Parfüm Koleksiyonu Sosyal Medyayı Salladı
Yüz Germe Haberlerinin Ardından Bu Kez Zayıflığı Konuşuldu: Ebru Gündeş'in Son Hali Olay Oldu! Yüz Germe Haberlerinin Ardından Bu Kez Zayıflığı Konuşuldu: Ebru Gündeş'in Son Hali Olay Oldu!
Saba Tümer'den Çarpıcı İtiraf: Saba Tümer'den Çarpıcı İtiraf: "Flört Etmeyi Severim Ten Uyumu Çok Önemli!"
Hafsanur Sancaktutan Yeni İmajıyla İlk Kez Görüntülendi: Hafsanur Sancaktutan Yeni İmajıyla İlk Kez Görüntülendi: "Hayatımın En Güzel Dönemini Yaşıyorum!"
Evlat Dizisinde Şok Gelişme: Yönetmen Değişti, Oyunculardan İndirim İstendi! Evlat Dizisinde Şok Gelişme: Yönetmen Değişti, Oyunculardan İndirim İstendi!
Güçlü Sesiyle Antalya’yı Salladı: Ebru Yaşar'dan Unutulmaz Festival Konseri Güçlü Sesiyle Antalya’yı Salladı: Ebru Yaşar'dan Unutulmaz Festival Konseri
ÇOK OKUNANLAR
Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin Yeni Tarzı Roma Sokaklarını Salladı
  • 05-11-2026 11:13

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin Yeni Tarzı Roma Sokaklarını Salladı

Yılmaz Erdoğan Sessizliğini Bozdu: Kam Davulu Sahnesi İçin Ekibi Adına Özür Diledi!
  • 03-11-2026 17:37

Yılmaz Erdoğan Sessizliğini Bozdu: Kam Davulu Sahnesi İçin Ekibi Adına Özür Diledi!

Sercan Yıldırım'ı Görünce Tanımak İmkansız! İşte Yeni İmajı ve Örgülü Saçları
  • 03-11-2026 14:31

Sercan Yıldırım'ı Görünce Tanımak İmkansız! İşte Yeni İmajı ve Örgülü Saçları

Galatasaray'ın Stuttgart Zaferi Kutlamasında Eğlenceli Anlar: Futbolcular Arka Kapıdan Kaçtı!
  • 04-11-2026 09:57

Galatasaray'ın Stuttgart Zaferi Kutlamasında Eğlenceli Anlar: Futbolcular Arka Kapıdan Kaçtı!

Heidi Klum’dan Akılalmaz Kostüm! Kendi Elinin İçine Girdi
  • 01-11-2026 13:11

Heidi Klum’dan Akılalmaz Kostüm! Kendi Elinin İçine Girdi