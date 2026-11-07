Halef İçin Final Kararı Alındı, Biran Damla Yılmaz Kendini Tutamadı

İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı, Now TV'de ekrana gelen Halef: Köklerin Çağrısı başarılı geçen ilk sezonun ardından yeni yayın dönemine de iddialı bir giriş yapmıştı. Fakat işler istenildiği gibi gitmedi. Dizinin reytingleri her geçen gün eridi. Sonunda da dizi için final kararı verildi.

Kadroda Değişiklikler Yapılmıştı

Perşembe akşamları yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisi yeni sezona başlarken oyuncu kadrosunda bazı değişiklikler yaşanmıştı. Örneğin başrol oyuncularından Aybüke Pusat projeye veda etmişti. Yapılan değişikliklerin ardından fenomen yapım başarıyı bir türlü yakalayamadı.

Final Yapıyor

Geçtiğimiz sezon uzun süre Perşembe akşamlarının zirvesinde yer alan Most Production imzalı fenomen dizi hakkında düşen reytingler sonrası final kararı alındı. Bu hafta 41. bölümü yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı 43. bölümle birlikte ekran yolculuğunu sonlandıracak.

Biran Damla Yılmaz NOW TV'yi Takipten Çıktı!

Erken final kararının yapım ekibi ve oyunculara tebliğ edilmesinin ardından dizinin güzel başrol oyuncusu Biran Damla Yılmaz'dan dikkat çekici bir hamle geldi. Alınan karara tepkisini sosyal medyada gösteren ünlü oyuncunun yayıncı kuruluş NOW TV'yi resmi sosyal medya hesabından takipten çıkması gözlerden kaçmadı. Yılmaz'ın bu tepkisi magazin kulislerinde ve sosyal medyada günün en çok konuşulan olayları arasına girdi.