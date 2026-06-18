Öykü Karayel Ve Zerrin Tekindor'un Fotoğrafına Yorum Yağdı!

Türk televizyon tarihinin en unutulma, replikleri halen sosyal medyada akım olmaya devam eden efsane yapımlarından Kuzey Güney'in hayranlarını heyecanlandıran bir buluşma gerçekleşti. Dizide anne-kız rolüyle hafızalara kazınan performanslarıyla dönemine damga vuran Öykü Karayel ve usta sanatçı Zerrin Tekindor yıllar sonra bir araya gelerek hasret giderdi. İkilinin bu buluşması ekran başındakileri yıllar öncesine götürdü.

İkilinin birlikte paylaştığı fotoğraf dizinin sevenleri tarafından büyük ilgi gördü. Sosyal medyada "geçmişe gittik" yorumları yapıldı.

Sosyal Medyada Kuzey Güney Rüzgarı

Dizide canlandırdıkları Cemre Çayak ve onun her daim kızının iyiliğini isteyen mahallenin ikonik kuaförü Gülten Çayak karakterleriyle devleşen ikili gerçek hayattaki güçlü dostluklarını geçen yıllara rağmen bozmadı. Birlikte verdikleri samimi ve neşeli pozu sosyal medya hesaplarından paylaşan ünlü oyuncular kısa sürede magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşti.

Fotoğrafın yayımlanmasının ardından Kuzey Güney fanları paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Binlerce kullanıcı "Gülten Hanım ve Cemre'yi yan yana görmek içimizi ısıttı", "Gözümüzün önünde koskoca bir devir canlandı" şeklinde nostaljik yorumlarda bulundu.

Eskimeyen Dostluk

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran projenin üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen oyuncu kadrosunun bağlarını koparmamış olması takdir topladı. Hem Öykü Karayel'in duru güzelliği hem de Zerrin Tekindor'un her zamanki asil ve zamansız şıklığı göz kamaştırırken bu özel kare "Yılın en sıcak buluşması" olarak nitelendirildi. İkilinin yeni bir projede yeniden bir araya gelip gelmeyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.