Öykü Karayel: “Gupse’nin Kalemine Bayılıyorum”

Başarılı oyuncu Öykü Karayel, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Oğlu ile birlikte objektiflere yansıyan Karayel, basın mensuplarına ilk etapta konuşmak istemedi. Ancak kısa süre sonra oğlunu arkadaşına emanet ederek gazetecilerin yanına geri döndü.

“Gupse’nin Kalemine Bayılıyorum”

Karayel, yakın arkadaşı Gupse Özay’ın senaryosunu yazdığı ve başrollerini yine Özay ile Kerem Bürsin’in paylaştığı yeni dizi hakkında soruları yanıtladı. Başarılı oyuncu, “Keşke Gupse hep yazsa da biz oynasak. Gupse, günlük hayatımda da çok güldüğüm bir arkadaşım. Ben onun kalemine bayılıyorum” sözleriyle Özay’a övgü yağdırdı.

Dizide Beklenti Yükseldi

Özay’ın kaleme aldığı yapımların seyirciyle buluştuğunda her zaman büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Karayel’in açıklamaları, projeye olan merakı daha da artırdı. Gupse Özay ve Kerem Bürsin’in başrollerinde yer alacağı dizi, yayın öncesinde şimdiden gündem oldu.