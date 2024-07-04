Öykü Gürman'ın Yunan Adaları tatili sosyal medyayı salladı

Öykü Gürman, Yunanistan'ın Kos, Rodos, Leros ve Samos adalarında yaptığı tatilden kareleri paylaştı. İşte o görüntüler...

Öykü Gürman'ın Yunan Adaları tatili sosyal medyayı salladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-07-2024 11:17

Sevilen sanatçı Öykü Gürman, yoğun konser programından fırsat bularak eşiyle birlikte Yunanistan'ın Kos, Rodos, Leros ve Samos adalarında keyifli bir yaz tatili geçirdi. Gürman, tatil boyunca güzel havanın tadını çıkarırken, bu anlarını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Sanatçının paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü ve binlerce beğeni ve yorum aldı. Gürman'ın duru ve sade güzelliği, tatil boyunca sergilediği neşeli ve mutlu halleriyle bir kez daha dikkat çekti. Tatil fotoğraflarıyla hayranlarını büyüleyen Öykü Gürman, enerjisi ve pozitifliğiyle de takdir topladı.

Öykü Gürman, Yunan adalarında geçirdiği keyifli tatil sayesinde yoğun çalışma temposuna kısa bir mola vermiş oldu. Sanatçının sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar, takipçilerine de yazın güzelliklerini hissettirdi.

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