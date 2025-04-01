Öykü Gürman: "Meslek Hayatımın En Zor Akşamı"

Öykü Gürman, Volkan Konak’ın vefatının ardından konserinde duygusal anlar yaşadı ve “Meslek hayatımın en zor akşamı” dedi. Tüm şarkılarını Konak için söyledi.

Öykü Gürman:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-04-2025 13:37

Ünlü şarkıcı Öykü Gürman, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahne aldı. Ancak konser öncesinde gazetecilerle yaptığı açıklamalar, Gürman'ın zor bir dönemden geçtiğini ve büyük bir üzüntü içinde olduğunu gözler önüne serdi.

Volkan Konak ve Osman Sınav’ın Vefatları Gürman'ı Derinden Sarstı

Gürman, Osman Sınav ve Volkan Konak'ın vefatlarıyla ilgili duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Konak’ın vefatına ilişkin konuşan Gürman, "Bugünlerde konuşacak bir şey kalmıyor, çok üzgünüz. Volkan Konak'ın sesi her zaman yankılanacak kalbimizde, hiçbir zaman unutmayacağız. Hep yaşatacağız." ifadelerini kullandı. Gürman, ayrıca Konak’la genç yaşlarda sahneye çıktığı anı hatırlatarak, “Volkan ağabey, bana çok destek olmuştu. 20 yaşındaydım, bir yerde sahne alıyordum. Aynı konservatuvardan mezun olduğumuz için, 'Bu genç yetenekli kardeşim de benim mezun olduğum konservatuvarda okuyor, onu da alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum' dedi." şeklinde duygusal bir anısını paylaştı.

Sahneye Çıkarken Gözyaşlarını Tutamadı

Konser öncesi yaşadığı duygusal anların ardından, Öykü Gürman sahneye çıkarak seyircisine seslendi. "Herkese iyi bayramlar diliyoruz, iyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Ben ve ekip arkadaşlarım ziyadesiyle çok üzgünüz bu akşam. Volkan Konak için kocaman bir alkış istiyoruz." dedi. Gürman, sahnede gözyaşlarını tutamayarak, bu akşamın meslek hayatındaki en zor akşamı olduğunu belirtti ve tüm şarkılarını Volkan Konak için söyledi.

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