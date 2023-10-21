Öykü Gürman ile Fatih İçmeli evlendi! İşte nikahtan ilk kareler

Uzun bir süredir sevgilisi Fatih İçmeli ile mutlu bir ilişki yaşayan şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, geçtiğimiz yıl konser vermek için ziyaret ettiği Paris'te, Eyfel Kulesi'nin gölgesinde evlilik teklifi almıştı. İçmeli'nin dizayn ettiği muhteşem bir tektaşla yapılan bu romantik teklife Öykü Gürman "Evet!" diyerek yanıt vermişti. O anları sosyal medya platformlarında da paylaşarak mutluluğunu tüm takipçileriyle paylaşmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise bu mutlu birliktelik, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen bir düğünle taçlandı. Ünlü çiftin düğününden özel kareler, sosyal medyada paylaşıldı.

Öykü Gürman, daha önce 2015 yılında şarkıcı Yavuz Bingöl ile bir evlilik yapmıştı, ancak bu ilişki 2016 yılında sona ermişti.