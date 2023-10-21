Advert

Öykü Gürman ile Fatih İçmeli evlendi! İşte nikahtan ilk kareler

Ünlü şarkıcı Öykü Gürman, geçtiğimiz sene ocak ayında Paris'te sevgilisi Fatih İçmeli'den evlilik teklifi alarak mutlu bir dönemin kapısını aralamıştı. Bu mutlu birliktelik, sonunda Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de dünyaevine girmekle taçlandı. Ünlü çiftin nikah töreninden ilk kareler ise merakla bekleniyordu. İşte bu özel anlardan bazıları...

Öykü Gürman ile Fatih İçmeli evlendi! İşte nikahtan ilk kareler
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-10-2023 09:15

Uzun bir süredir sevgilisi Fatih İçmeli ile mutlu bir ilişki yaşayan şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, geçtiğimiz yıl konser vermek için ziyaret ettiği Paris'te, Eyfel Kulesi'nin gölgesinde evlilik teklifi almıştı. İçmeli'nin dizayn ettiği muhteşem bir tektaşla yapılan bu romantik teklife Öykü Gürman "Evet!" diyerek yanıt vermişti. O anları sosyal medya platformlarında da paylaşarak mutluluğunu tüm takipçileriyle paylaşmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise bu mutlu birliktelik, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen bir düğünle taçlandı. Ünlü çiftin düğününden özel kareler, sosyal medyada paylaşıldı.

Öykü Gürman, daha önce 2015 yılında şarkıcı Yavuz Bingöl ile bir evlilik yapmıştı, ancak bu ilişki 2016 yılında sona ermişti.

Benzer Haberler
Afra Saraçoğlu'ndan yeni rekor anlaşma Afra Saraçoğlu'ndan yeni rekor anlaşma
Didem Uzel: ABD kendi vatandaşını doyuramıyor Didem Uzel: ABD kendi vatandaşını doyuramıyor
Haluk Levent Gazze için harekete geçti Haluk Levent Gazze için harekete geçti
Dilan Polat ve Engin Polat için hazırlanan MASAK raporunda yeni detaylar ortaya çıktı! 'Şaibeli işlem 657 milyon lira...' Dilan Polat ve Engin Polat için hazırlanan MASAK raporunda yeni detaylar ortaya çıktı! 'Şaibeli işlem 657 milyon lira...'
Salih Bademci'den Çağatay Ulusoy itirafı: 'Tek kötü tarafı var' Salih Bademci'den Çağatay Ulusoy itirafı: 'Tek kötü tarafı var'
Şeffaf elbiseyle dansa tepki! Şeffaf elbiseyle dansa tepki! "Pis ağızlı, hadsiz"
ÇOK OKUNANLAR
Afra Saraçoğlu'nu çıldırtan soru! 'Bıkmadınız mı?'
  • 17-10-2023 11:45

Afra Saraçoğlu'nu çıldırtan soru! 'Bıkmadınız mı?'

Yabani dizisinin yıldızının eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Görenler çok şaşırdı
  • 17-10-2023 10:04

Yabani dizisinin yıldızının eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Görenler çok şaşırdı

Afra Saraçoğlu'ndan yeni rekor anlaşma
  • 21-10-2023 11:45

Afra Saraçoğlu'ndan yeni rekor anlaşma

Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak hali olay oldu!
  • 20-10-2023 09:45

Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak hali olay oldu!

Burcu Esmersoy
  • 19-10-2023 16:33

Burcu Esmersoy "İsrail'in yanındayım" paylaşımını beğenince ortalık karıştı! Hemen açıklama yaptı