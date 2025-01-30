Öykü Çelik salgına yakalandı: "Bu kadar ağır geçireceğimi tahmin etmezdim"

Survivor deneyimi ve başarılı projeleriyle adından sıkça söz ettiren Çelik, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hastalığı oldukça ağır geçirdiğini açıkladı.

Tam üç gündür hastalık nedeniyle gözünü bile açamadığını belirten Çelik, takipçilerine önemli bir uyarıda bulundu:

"Salgın diyorlardı ama bu kadar ağır geçireceğimi asla tahmin etmezdim. Maske takın da demiyorum çünkü son günlerde kimseyle görüşmedim, görüştüklerim de hala sağlıklı. En son üç sene önce nezle olmuş biri olarak bağışıklığım güçlüydü ama bana bile oldu. ‘Bana bir şey olmaz’ demeyin.”

Öykü Çelik’in bu açıklaması, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, hayranları ünlü oyuncuya geçmiş olsun mesajları yağdırdı.