Oya Unustası’ndan Şok İtiraf: "Oyunculuğu Tamamen Bırakıyordum"



Güller ve Günahlar'da Berrak rolüyle dikkatleri üzerine çeken Oya Unustası Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci'nin konuğu oldu.

Ünlü oyuncu Masumiyet Müzesi'ndeki rolü öncesi çok büyük karamsarlığa kapıldığını ve oyunculuğu bırakmaya karar verdiğini açıkladı.

Garson "Bırakmayın" Dedi

Ünlü aktrist çok sevdiği mesleğiyle ilgili teklif gelmeyince "Artık demek ki olmayacak vazgeçiyorum" dediği dönemi şu cümlelerle anlattı:

"Tam olarak vazgeçiyorum artık demek ki olmayacak buradan kendimi ifade etme yolunu bulamayacağım ben sanatın başka dalıyla ilgileneyim kendim bir yol bulayım derken; vazgeçmiştim. Evren bazı yerlerde mesajını veriyor. Restorana gidiyorum mesela sipariş verirken garson "sakın oyunculuğu bırakmayın" dedi.

Sihirli Değnek Dokuşunu

Fırsat bulamıyorum derken tam vazgeçmeye yakın Masumiyet Müzesi'nin deneme çekimleri geldi ve oradan itibaren adeta sihirli bir değnek oldu" dedi.

Oya Unustası Masumiyet Müzesi'nden sonra Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar'da Berrak olarak izleyicisi karşısına çıktı.

Sosyal Medyada Destek

Oya Unustası'nın "Oyunculuğu bırakıyordum" açıklaması sosyal medyada da gündem oldu. Oyuncunun sevenleri "Sakın bırakma" diye telkinde bulundu. Unustası'nınk kariyerinde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.