Türk sinema ve tiyatro dünyasının usta oyuncularından biri olan Oya Alasya yaşamını yitirdi. Söz konusu üzücü haberi ünlü oyuncunun kızı Zeynep Alasya sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Peki Oya Alasya Kimdir? Zeki Alasya'nın Eşi mi?

Türk sinemasında yaprak dökümü yaşanıyor. Usta oyuncular birer birer ebediyete uğurlanırken üzücü bir haber de ünlü oyuncu Oya Alasya'dan geldi. Türk sinemasının kült filmlerinden olan Salak Milyoner ve Köyden İndim Şehire gibi yapıtlarda rol alan usta oyuncunun vefat haberini kızı Zeynep Alasya Duyurdu. Haberin duyulmasıyla birlikte Oya Alasya Kimdir? Zeki Alasya'nın Eşi mi? gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı.

Oya Alasya Kimdir?

Köyden İndim Şehire, Salak Milyoner gibi filmler Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında kuşkusuz yerini alır. Bu filmlerde rol alan oyuncular da Türk sinemasının usta isimleri haline geldi. Her iki filmde rol alan ayrıca birçok tiyatro oyununda sahneye çıkan Oya Alasya da hem Türk sinemasını hem de tiyatronun usta oyuncularından biri. ,

Gözlerini 1949 yılında İstanbul'da dünyaya açan Oya Alasya, Kapıcının Kızı, Üç Gelin Altı Damat, Tamam mı Devam mı?, Sev Kardeşim, Köyden İndim Şehire, Salak Milyoner gibi oldukça önemli filmlerde kamera karşına geçti.

Oya Alasya Zeki Alasya'nın Eşi mi?

Kızının duyurduğu vefat haberiyle birlikte sinema dünyasını hüzne boyan Oya Alasya'yı yakınan tanımayanlar, Alasya soyadını duyunca Oya Alasya ile merhum sanatçı Zeki Alasya arasındaki bağı merak etti. Soyadlarının aynı olması dolayısıyla Oya Alasya Zeki Alasya'nın Eşi mi? sorusu merak konusu oldu. Oya Alasya, Zeki Alasya'nın ilk eşidir.

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından biri olan ve sayısız dizi ve filmde yer alan merum sanatçı Zeki Alasya Köyden İndim Şehire ve Salak Milyoner filmlerinin de en önemli oyuncularından biri olmuştu. Her iki filmde de merhum sanatçının eşi rolünde Oya Alasya yer aldı. Ayrıca iki ünlü oyuncu, 1969 yılında hayatlarını birleştirme kararı aldı. 18 yıl devam eden bu evlilikten Zeynep Alasya isminde de bir kız çocukları dünyaya geldi. Çift 1987 yılında evliliklerini noktalama kararı aldı.

Zincirlikuyu Mezarlığına Defnedildi

Ünlü oyuncu Oya Alasya'nın kızı Zeynep Alasya'nın annesinin vefatına dair yapmış olduğu sosyal medya paylaşımına göre, ünlü oyunu Oya Alasya, bugün öğle namazını mütakip kılınan cenaze namazıyla birlikte, Zincirlikuyu mezarlığında ebediyete uğurlandı.