Ousmane Dembélé, Ailesiyle Bodrum Tatilinde!

Paris Saint-Germain formasıyla 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Fransız yıldız Ousmane Dembélé, sezon yorgunluğunu Türkiye'de atıyor. Senegal-Mali kökenli başarılı futbolcu, yeni sezon öncesi ailesiyle birlikte Bodrum’un eşsiz koylarında görüntülendi.

Lüks Tatilin Adresi: Cennet Koyu ve Türkbükü

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ousmane Dembélé, eşi Rima Edbouche ve kızlarıyla birlikte Bodrum’da tatilin tadını çıkarıyor. Özel bir yat kiralayan futbolcu, Cennet Koyu ve Türkbükü başta olmak üzere birçok noktayı gezdi. Denizin ve güneşin keyfini süren Dembélé ailesi, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

Jetle Geliş, Ultra Lüks Konaklama

Fransa'daki Labourge Havalimanı’ndan kalkarak Bodrum’a özel jetle iniş yapan yıldız oyuncu, bu yolculuk için tam 35 bin dolar ödedi. Dembélé, ailesiyle birlikte geceliği 3 bin dolar olan lüks bir otelde konaklıyor. Tatilin toplam maliyeti ise yaklaşık 150 bin doları buldu. Bu rakam, futbolcunun ailesine verdiği değeri gözler önüne serdi.

Futbolun Yıldızları Bodrum’da Buluşuyor

Geçmişte Borussia Dortmund ve Barcelona formaları da giyen Dembélé, hem kariyeri hem özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Tatil için Bodrum’u seçen tek yıldız da o değil. Mohamed Salah, Jeremie Frimpong ve NBA oyuncusu Dillon Brooks da yaz tatilinde Bodrum’u tercih eden ünlü isimler arasında yer alıyor.