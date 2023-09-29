Otomobil sektöründe yeni dönem başladı! Fabrika çıkışı garantili 2. el araba satışları başladı

Otomobil sektöründe yaşanan fiyat artışları ikinci el otomobillere olan talebi artırdı. Güvenilir ve sağlam ikinci el otomobil ihtiyacını karşılamak için harekete geçen Renault Bursa fabrikasında yeni bir hizmete başladı. Kurulan Renew markası, ikinci el otomobilleri fabrika ortamında yenileyecek ve kullanıcılalara sıfır otomobil kondisyonunda otomobil satın alma fırsatı sunacak.

Güvenilir Otomobil Derdine Kökten Çözüm

İkinci el otomobil pazarında en büyük sorun güven. Ne yazık ki otomobil fiyatlarının bu denli artmasıyla birlikte piyasadaki sahtekarların sayısı da arttı. Arızalı veya ayıplı otomobilleri sorunsuz diyerek satmaya çalışan sahtekarlar, insanları binlerce liralık zarara uğratıyor.

Bu durum öyle bir hale geldi ki, otomobil satın almak isteyen vatandaşların sağlam bir araba almak için güvendiği expertiz firmaları dahi ayıplı araçların sorunlarını anlayamıyor. Alındığında sorunsuz gibi görünen araçlar, kısa süre sonra binlerce liralık arızalar çıkarabiliyor. Bu sebeple ikinci el otomobil piyasasında güvenilir bir satıcı bulmak oldukça önemli.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Renault güvencesiyle kontrol edilmiş, gerekli tüm bakımları yapılmış ve sorunları giderilmiş bir ikinci el otomobil sahibi olmak gayet cazip bir seçenek. 2. el piyasasındaki bu açığın farkında olan Renault harekete geçti ve Bursa Oyak Renault fabrikasında ikinci el otomobil yenileme ve satış işlemleri başladı.

Otomobil Sektöründe Geri Dönüşüm Adımı

Geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik dünyanın geleceği için herkesin ayak uydurması gereken uygulamalar. Dünya'da hiç bir kaynak sonsuz değil. Bu sebeple doğanın kaynaklarını hunharca kullanmak dünyanın sonunu daha hızlı getirmek manasına geliyor. Bu sebeple otomobil sektöründe de ciddi bir geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik atılımı gerekiyor.

Renault bu konuda gereken ciddi adımı attı. Oldukça yüksek maliyetli birer araç olan otomobillerin ömrünü uzatmak ve sağlıklı bir şekilde kullanılmasını sağlamak ekonomiye ve doğaya büyük katkılar sağlar. Bu bilinçle yola çıkan Renault, Fransa ve İspanya'nın ardından Türkiye'de de Renew fabrikasını faaliyete geçirdi.

Cazip Finansman Avantajı

Renew garantisi altında yenilenen ve satışa sunulan otomobiller için, dilendiği takdirde finansman hizmeti de sunuluyor. Kullanıcılar fabrika ortamında yenilenmiş otomobil güveniyle araç sahibi olurken, aynı zamanda uygun koşullarda ödeme avantajını yaşıyor.

Renew markası aynı zamanda kullanıcılarına standart bir hizmet sunuyor. Otomobillere yapılan kontrol, detaylı temizlik, mekanik ve kaporta onarımları gibi hizmerler fabrika ortamında yapıldığından belirli standarlar altında gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda tüm otomobillerin fotoğraf çekimleri ve ilan açıklamaları da belirli kurallar dahilinde ilanlaştırılıyor. Böylelikle otomobil satın alırken filtreli fotoğraf ve yanıltıcı ilan açıklaması sürpriziyle karşılaşma derdi de ortadan kalkıyor.

Garanti Avantajı

İkinci el otomobil sektöründe büyük bir yenilik olan garanti de Renew sayesinde hayatımıza giriyor. Oyak Renault fabrikasında uzman ekip tarafından yenilenmiş bir otomobili satın alma avantajının yanında, Renew markası aracılığıyla alınacak olan araçlar 2 yıl garanti imkanı sunuyor.