Osman Sınav'ın Cenaze Programı Açıklandı!

Türk televizyonunun ve sinema dünyasının önemli isimlerinden Osman Sınav, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek dün 69 yaşında hayatını kaybetti. Sen Anlat Karadeniz, Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Ekmek Teknesi gibi unutulmaz yapımlara imza atan Sınav, Türk televizyonunun en tanınan yönetmenlerinden biri olarak hafızalarda kalacak.

“Deli Yürek”, “Kurtlar Vadisi”, “Ekmek Teknesi” Gibi Efsane Projeler

Osman Sınav, özellikle Deli Yürek, Kurtlar Vadisi ve Ekmek Teknesi gibi projelerle televizyon dünyasında büyük bir yer edinmişti. Yönetmenlik ve yapımcılık alanındaki başarısıyla hafızalara kazınan Sınav, Türk televizyonunun en önemli figürlerinden biri haline geldi. Sınav’ın ölümü, sanat dünyasında derin bir üzüntüye yol açtı.

Cenaze Töreni 22 Mart’ta Yapılacak

Osman Sınav’ın cenaze töreni 22 Mart Cumartesi günü, ikindi namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak. Sanat camiasının önemli isimleri, Sınav’ı son yolculuğuna uğurlayacak.