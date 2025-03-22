Osman Sınav’a Son Görev! Kenan İmirzalıoğlu Gözyaşlarını Tutamadı

Osman Sınav’a son veda! Usta yönetmen için AKM’de tören düzenlendi. Kenan İmirzalıoğlu, "Benim ustam" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Osman Sınav’a Son Görev! Kenan İmirzalıoğlu Gözyaşlarını Tutamadı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-03-2025 14:50

Türk televizyon ve sinema dünyasına unutulmaz projeler kazandıran Osman Sınav, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. 69 yaşında vefat eden usta yönetmen için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) tören düzenlendi.

Sanat Dünyasından Yoğun Katılım

Türk televizyon tarihine damga vuran Deli Yürek, Kurtlar Vadisi, Ekmek Teknesi, Sakarya Fırat, Sen Anlat Karadeniz gibi dizilerin yönetmeni olan Osman Sınav, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Törende, taziyeleri çocukları Yusuf Ömer, Mehmet Kenan ve Ayşegül Sınav kabul etti. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen, oyuncular Ahmet Yenilmez, Kenan İmirzalıoğlu, Selçuk Yöntem ve senarist Ozan Bodur gibi birçok ünlü isim törene katıldı.

Kenan İmirzalıoğlu Gözyaşlarını Tutamadı

Deli Yürek dizisiyle yıldızı parlayan ve Osman Sınav'ın projelerinde yer alan Kenan İmirzalıoğlu, törende duygu dolu anlar yaşadı. Usta yönetmen için gözyaşlarını tutamayan İmirzalıoğlu, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Benim bu sektörde ustam diyebileceğim tek kişidir. Onun sayesinde bugün buradayım. Bana çok şey öğretti. Hepimizin başı sağ olsun."

Bu sözler salondakileri duygulandırırken, Osman Sınav’ın Türk televizyon dünyasına kazandırdığı büyük miras bir kez daha vurgulandı.

Osman Sınav Kimdir?

 

 

 

1956 yılında doğan Osman Sınav, yönetmen ve yapımcı kimliğiyle Türkiye’nin en önemli isimlerinden biri oldu. Süper Baba, Deli Yürek, Kurtlar Vadisi, Ekmek Teknesi, Sakarya Fırat ve Sen Anlat Karadeniz gibi kült yapımlara imza atan usta isim, geniş bir izleyici kitlesinin hafızasında yer etmeyi başardı.

 

 

 

Benzer Haberler
Survivor 2025'te Sürpriz Aşk! Acun Ilıcalı Açıkladı, Yunus Emre ve Izabella Arasındaki Bağ Ortaya Çıktı Survivor 2025'te Sürpriz Aşk! Acun Ilıcalı Açıkladı, Yunus Emre ve Izabella Arasındaki Bağ Ortaya Çıktı
Yağmur Altında Romantik Yürüyüş! Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı İlk Kez Görüntülendi Yağmur Altında Romantik Yürüyüş! Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı İlk Kez Görüntülendi
Yeşilçam'ın ünlü yıldızı Filiz Akın hayatını kaybetti Yeşilçam'ın ünlü yıldızı Filiz Akın hayatını kaybetti
Bülent Ersoy'un Gecesi! Mağazayı Kapattırıp Restoran Açtırdı Bülent Ersoy'un Gecesi! Mağazayı Kapattırıp Restoran Açtırdı
Ebru Gündeş Mide Endoskopisi Geçirdi: Sağlık Durumu Nedir? Ebru Gündeş Mide Endoskopisi Geçirdi: Sağlık Durumu Nedir?
Elif Melda Yılmaz: Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Beril’i Hakkında Bilmeniz Gerekenler Elif Melda Yılmaz: Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Beril’i Hakkında Bilmeniz Gerekenler
ÇOK OKUNANLAR
Tanyeli’nin Ardından! Eşi İlker Sünneli’den Yürek Yakan Paylaşım
  • 19-03-2025 10:30

Tanyeli’nin Ardından! Eşi İlker Sünneli’den Yürek Yakan Paylaşım

MasterChef Danilo'nun Boşanma Nafakası Dudak Uçuklattı!
  • 19-03-2025 11:03

MasterChef Danilo'nun Boşanma Nafakası Dudak Uçuklattı!

“Yalı Çapkını” Finaline Geri Sayım: Baran Bölükbaşı ve Çetin Tekindor Dönüyor!
  • 19-03-2025 13:40

“Yalı Çapkını” Finaline Geri Sayım: Baran Bölükbaşı ve Çetin Tekindor Dönüyor!

Şeyma Subaşı'dan yeni paylaşım: Aşk hayatı hakkında çarpıcı gelişmeler
  • 18-03-2025 17:02

Şeyma Subaşı'dan yeni paylaşım: Aşk hayatı hakkında çarpıcı gelişmeler

  • 20-03-2025 10:03

"Eşref Rüya" İlk Bölümüyle Olay Yarattı! Nisan, İhaneti Kabul Etti mi?