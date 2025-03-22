Osman Sınav’a Son Görev! Kenan İmirzalıoğlu Gözyaşlarını Tutamadı

Türk televizyon ve sinema dünyasına unutulmaz projeler kazandıran Osman Sınav, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. 69 yaşında vefat eden usta yönetmen için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) tören düzenlendi.

Sanat Dünyasından Yoğun Katılım

Türk televizyon tarihine damga vuran Deli Yürek, Kurtlar Vadisi, Ekmek Teknesi, Sakarya Fırat, Sen Anlat Karadeniz gibi dizilerin yönetmeni olan Osman Sınav, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Törende, taziyeleri çocukları Yusuf Ömer, Mehmet Kenan ve Ayşegül Sınav kabul etti. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen, oyuncular Ahmet Yenilmez, Kenan İmirzalıoğlu, Selçuk Yöntem ve senarist Ozan Bodur gibi birçok ünlü isim törene katıldı.

Kenan İmirzalıoğlu Gözyaşlarını Tutamadı

Deli Yürek dizisiyle yıldızı parlayan ve Osman Sınav'ın projelerinde yer alan Kenan İmirzalıoğlu, törende duygu dolu anlar yaşadı. Usta yönetmen için gözyaşlarını tutamayan İmirzalıoğlu, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Benim bu sektörde ustam diyebileceğim tek kişidir. Onun sayesinde bugün buradayım. Bana çok şey öğretti. Hepimizin başı sağ olsun."

Bu sözler salondakileri duygulandırırken, Osman Sınav’ın Türk televizyon dünyasına kazandırdığı büyük miras bir kez daha vurgulandı.

Osman Sınav Kimdir?

1956 yılında doğan Osman Sınav, yönetmen ve yapımcı kimliğiyle Türkiye’nin en önemli isimlerinden biri oldu. Süper Baba, Deli Yürek, Kurtlar Vadisi, Ekmek Teknesi, Sakarya Fırat ve Sen Anlat Karadeniz gibi kült yapımlara imza atan usta isim, geniş bir izleyici kitlesinin hafızasında yer etmeyi başardı.