Oryantal Didem Kınalı'ya sokak ortasında gasp şoku!

Ünlü oryantal Didem Kınalı, köpeğiyle dışarı çıktığı bir anında sokak ortasında gasp edildiğini ve bir adamın gelerek telefonunu almasına maruz kaldığını ifade etti. Olay anlarını korku içinde paylaşan dansçı, sonrasında telefonunu çalanların polis tarafından bulunduğunu aktardı. Didem Kınalı, dansçılığı bırakarak şarkıcılık kariyerine yönelmiş isimlerden biri olarak biliniyor ve bu olayı sosyal medya hesabında duyurdu.

70 BİN LİRALIK TELEFONU GASP EDİLDİ



Ününü İbo Show programıyla kazanan ve uzun yıllar oryantal olarak çalışan Didem Kınalı, bir süre önce meslek değişikliği yaparak şarkıcılığa adım attı. Sıkça sosyal medyayı kullanan Kınalı, son paylaşımında yaşadığı ürkütücü bir olayı takipçileriyle paylaştı.

EKİPLERE SİTEM ETTİ



Geceleyin köpeğiyle dışarı çıkan oryantal, bir adamın gelerek elindeki telefonunu aldığını belirtti. Bıçak kullanma korkusu nedeniyle hırsızla mücadele etmeyen Kınalı, yaşadığı korkulu anları takipçileriyle paylaştı.

Telefonu çalınan Kınalı, yetkilileri arayarak yardım talebinde bulundu. Ancak sabah uyandığında ekiplerin olay yerine gelmediğini ve herhangi bir inceleme yapmadığını öğrenince, "Olan 70 bin liralık telefonuma oldu" diyerek ekiplere tepki gösterdi.

Daha sonra yetkililer tarafından arandığını ve hırsızların bulunduğunu belirten Kınalı, yaşadığı olayı güncelledi.