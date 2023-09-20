Orman yangınları Arka Sokaklar’a konu oluyor

Kanal D’nin adını “klasiklere” yazdıran dizisinin yeni bölümünde haberlere de konu olan orman yangınları olaylarına dikkat çekilecek.

Cuma günü 642’nci bölümü ile ekrana gelecek Arka Sokaklar’da, senaryo gereği bir grup genç ortalığı karıştırmak adına Beykoz ormanlarını yakmayı planlar. Ekip orman yangını ihbarını alır ve bölgeye gider. Rıza Baba’nın ailesi ve öğrencilerinde olduğu ormanda işler iyice karışır.

Orman yangınlarına dikkat çekmeyi hedefleyen bu sahneler dizinin yayınlanacak yeni bölümünde izleyici karşısına çıkacak.

18 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar, ekrana gelen bu bölümü ile yine çok konuşulacak.



