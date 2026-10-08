Organize İşler: Karun Hazinesi Dizisine Görkemli Gala

Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinin galası Maximum UNIQ Hall'da gerçekleşti. Yılmaz Erdoğan ve yıldız oyuncu kadrosunun katıldığı gece büyük ilgi gördü.

Organize İşler: Karun Hazinesi Dizisine Görkemli Gala
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-10-2026 10:16

Türk sinemasının kült yapımları arasında yer alan Organize İşler evrenini yepyeni bir macera ve dizi formatıyla izleyiciyle buluşturan Netflix'in iddialı yapımı Organize İşler: Karun Hazinesi bu akşam Maximum UNIQ Hall'da gerçekleştirilen görkemli bir gala gecesiyle izleyiciye merhaba dedi. Sinema, sanat ve eğlence dünyasının tanınmış simalarını bir araya getiren gecede dizinin ilk iki bölümünün ön gösterimi yapıldı.

Yıldızlar Geçidi Gibi Gala: Geniş Oyuncu Kadrosu Tam Kadro Katıldı

Dizinin yaratıcısı senaristi ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan başta olmak üzere gecede Türk sinema ve televizyonunun en sevilen isimleri boy gösterdi. Kırmızı halıda kameralara poz veren dev kadroda Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Rıza Kocaoğlu, Ersin Korkut, Okan Çabalar, Bensu Soral Baş, Atakan Çelik, Sermet Yeşil, Tugay Mercan, Görkem Sevindik, Ekin Türkmen ve usta oyuncu Demet Akbağ yer aldı.

Fanlar Sosyal Medya Kodlarıyla Galaya Akın Etti

Gecenin en renkli detaylarından biri ise sıkı Organize İşler hayranlarının galada konuk olarak yer alması oldu. Netflix Türkiye ve dizi oyuncularının sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıkları gizli kodları karunhazinesi.com adresinde en hızlı şekilde bir araya getiren şanslı hayranlar oyuncularla birlikte ilk iki bölümü yayın tarihinden önce salonda izleme fırsatı buldu.

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve milyonları ekran başına kilitlemeye hazırlanan Organize İşler: Karun Hazinesi 16 Ekim Cuma günü tüm dünyayla aynı anda yalnızca Netflix'te izleyiciyle buluşacak.

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