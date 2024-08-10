Onur Tuna'nın yeni projesi belli oldu!

O3 Medya'nın Netflix için hazırladığı yeni dizi “Geleceğe Mektuplar” merakla bekleniyor. Dizi, 2002 yılında PTT'nin mektup yazma alışkanlığını hatırlatmak amacıyla başlattığı ve 20 yıl sonra mektupların sahiplerine ulaştırıldığı bir kampanyadan ilham alarak yazıldı.

"En son ne zaman bir mektup yazdınız?" sloganıyla dikkat çeken dizinin yönetmen koltuğunda Cenk Ertürk oturacak, senaryosunu ise Rana Denizer kaleme alıyor. Sekiz bölümlük dizi, mektupların geçmişten günümüze uzanan hikayelerini anlatacak.

Dizinin başrol oyuncularından ilki de belli oldu. Başarılı oyuncu Onur Tuna, dizide "Mert" karakterine hayat verecek. Tuna'nın bu projede yer alması, hayranları arasında büyük bir heyecan yaratırken, dizinin diğer oyuncu kadrosu ve detayları da merakla bekleniyor.

"Geleceğe Mektuplar" dizisi, nostaljik bir yolculukla izleyicileri geçmişe götürmeyi ve mektup yazmanın unutulmaz değerini hatırlatmayı hedefliyor.