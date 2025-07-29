Onur Tuna ve Simay Barlas Aynadaki Yabancı’da Buluştu

Onur Tuna ve Simay Barlas, atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak yeni dizi “Aynadaki Yabancı” için imza aşamasına geldi. Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını üstlendiği, MF Yapım imzası taşıyan dizinin hazırlıkları hızla devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün oturacağı dizinin senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay kaleme alıyor.

Dizi Konusu: Bir Annenin Büyük Mücadelesi

“Bir kadın çocuğu için nelerden vazgeçer?” sloganıyla yola çıkan dizi, bir annenin evladına kavuşmak için verdiği zorlu mücadeleyi ve hayatındaki büyük değişimi anlatıyor. Başrol karakterlerinden Azra’ya Simay Barlas, Alihan karakterine ise Onur Tuna hayat verecek. Öte yandan dizinin diğer başrol oyuncusu estetik cerrah Kaan için görüşmeler devam ediyor.

Onur Tuna’nın Müzik Başarısı

Son dönemde Netflix’in popüler yapımı “Geleceğe Mektuplar” dizisinde rol alan Onur Tuna, oyunculuk kariyerinin yanı sıra müzisyen kimliğiyle de dikkat çekiyor. Bu projede, söz ve müziği kendisine ait olan “Yorgun Da” ve “İçimden Geldiğince” isimli şarkılar 3. ve 5. bölümlerde izleyiciyle buluştu.

Seyirci Heyecanla Bekliyor

Aynadaki Yabancı dizisi, güçlü hikâyesi ve iddialı oyuncu kadrosuyla yeni sezonun en dikkat çeken yapımları arasında gösteriliyor. Onur Tuna ve Simay Barlas’ın uyumu şimdiden merak konusu oldu.