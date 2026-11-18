Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan OGM Pictures imzalı yeni dizi Karakuyu için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken çekim takviminde geçici bir düzenlemeye gidildi. Başrollerini Onur Tuna ve Özge Törer'in paylaştığı, Tokat'ta çekimleri devam eden yapımın üçüncü bölüm çekimlerinin yarın tamamlanacağı ve ekibin kısa bir mola vereceği öğrenildi.

Ekip 19 Kasım'da İstanbul'a Dönüyor

Yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu, senaryosunu ise Deniz Akçay'ın kaleme aldığı projenin yayın günü henüz resmi olarak açıklanmadı. Aralık ayında seyirci karşısına çıkması hedeflenen ve yeni bir değişiklik yaşanmazsa perşembe akşamları yayınlanması planlanan dizinin yeterli stok bölümüne ulaşıldı. Bu doğrultuda yapım ekibi ve oyuncular 19 Kasım tarihinde İstanbul'a dönüş yapacak.

Aralık Başında Yeniden Tokat'ta Olacaklar

Yayın tarihinin kanal tarafından kesinleştirilmesini bekleyen set ekibinin aralık ayı başında yeniden Tokat'a giderek çekimlere kaldığı yerden devam edeceği belirtildi. Merakla beklenen dizi geçmişinden uzaklaşarak kendine bambaşka bir yaşam kuran Ferda'nın yıllar sonra karşısına çıkan beklenmedik bir miras nedeniyle doğup büyüdüğü topraklara geri dönmesiyle başlayan sürükleyici olayları ekrana taşıyacak.