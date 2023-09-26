Onur Tuna: Kendimi Atatürk olarak görünce inanamadım

Onur Tuna'nın yüzünde hiçbir plastik cerrahi müdahale olmadan yalnızca doğal makyaj kullanıldı. Makyajın ardından gerçekleşen değişim, Onur Tuna dahil birçok kişiyi etkiledi. Onur Tuna, "Mustafa Kemal Atatürk makyajı, saç ve bıyıkla yapılan değişiklikler tamamlandığında, tüylerim diken diken oldu, gerçekten inanamadım" şeklinde duygularını ifade etti.

Onur Tuna, "Atatürk olmak inanılmaz bir deneyim" diyerek duygularını paylaştı. Atatürk'ün Türk gençlerinin içinde yer etmiş bir ideoloji olduğunu belirtti. Oyuncu, bu rolün kendisi için hem özenle çalışması gereken hem de korkutucu bir rol olduğunu söyledi, ancak makyaj ve saç değişikliklerinin ardından Mustafa Kemal Atatürk'e benzemeyi gördüğünde duygusal bir deneyim yaşadığını ifade etti. Onur Tuna, Atatürk'ü canlandırmanın kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu vurguladı.