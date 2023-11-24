Onur Tuna hakkında bomba gerçek ortaya çıktı!

"Şahane Hayatım" dizisinde Mesut karakterine can veren Onur Tuna ile ilgili şaşırtıcı bir gerçek gün yüzüne çıktı. Ünlü oyuncu, bu özel yeteneğini uzun bir süre boyunca kamuya duyurmamış.

Onur Tuna, şu sıralar Hilal Altınbilek ile başrollerini paylaştığı "Şahane Hayatım" dizisindeki Mesut karakteriyle büyük beğeni topluyor. Sadece başarılı oyunculuğuyla değil, aynı zamanda çekiciliğiyle de dikkat çeken Tuna, geniş bir hayran kitlesine sahip olmasına rağmen özel hayatı hakkında sessiz kalmayı tercih ediyor.

Ünlü oyuncunun özel hayatındaki bu sessizlik, hayranlarını meraklandırmış durumda. Ancak Tuna'nın uzun yıllar boyunca gizlediği özel bir yeteneği olduğu ortaya çıktı. İşte Onur Tuna'nın herkesten gizlediği bu sır...



14 yaşından beri müzikle de ilgilenen sanatçı, nota ve ses eğitimi aldı. Gitar ve piyano çalıp besteler yapan Onur Tuna'nın kendine ait müzik stüdyosu bulunuyor.

Sözü ve bestesi kendisine ait 4 şarkıdan oluşan ilk EP albümü Uzay Misali 22 Haziran 2018 tarihinde çıktı.

İlk albümünde yer alan "Korkmadım" ve "Ben Özlerim" şarkıları, Yasak Elma dizisinde de yer alırken yine sözü ve bestesi kendisine ait olan single'ı Yangın Yeri, 22 Kasım 2019 tarihinde tüm dijital platformlarda yerini aldı.