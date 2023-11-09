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Onur Seyit Yaran'lı "Saplantı" dizisinde sürpriz gelişme

"Saplantı" dizisinin hazırlıkları sürerken Barış Arduç'un projeden ayrıldığı öğrenildi.

Onur Seyit Yaran'lı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 09-11-2023 19:04

OGM Pictures tarafından Star TV için hazırlanan "Saplantı" adlı yeni dizi projesinde önemli bir gelişme yaşandı.

"Saplantı" dizisinin hazırlıkları hızla devam ediyor. Dizide daha önce başrol oyuncusu olarak yer alması planlanan Barış Arduç, yapım şirketi ile karşılıklı anlaşarak projeden ayrıldı. Daha sonra dizinin başrol oyuncularının yaşları düşürüldü ve genç kuşağın popüler oyuncuları Onur Seyit Yaran, Nilsu Berfin Aktaş, Meltem Akçöl ve Nazlı Çetin ile anlaşma yapıldı.

Ancak tam Kapadokya'da çekimlere başlanacakken dizi ekibi, yönetmen değişikliği kararı aldı ve Türkan Derya'nın yerine Hilal Saral getirildi. Bu değişiklik sonrasında dizinin çekim süreci uzadı ve Onur Seyit Yaran, projeden çekilmeye karar verdi. Genç oyuncunun yeni projeler üzerinde düşünmeye başladığı ifade ediliyor.

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